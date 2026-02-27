ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 30,30 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Aixtron auf 30,30€ an.
- Einstufung bleibt 'Buy' trotz Kurszielplus Q3.
- Geschäft unvorhersehbar; konservativ empfohlen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 27,00 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Mittelpunkt der Jahreszielspannen für 2026 habe sich seit den ersten Angaben im Rahmen der vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal 2025 praktisch nichts geändert, schrieb Om Bakhda in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Derzeit sei die Geschäftsentwicklung schwer vorhersagbar. Eine zunehmend konservative Prognosesetzung halte er daher für attraktiv, zumal die kurzfristigen Ausgabenmuster im Bereich Datenkommunikation die Stärke im Bereich Optoelektronik untermauern dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,99 % und einem Kurs von 27,52 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +19,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,54 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -45,98 %/+11,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 30,30 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Optoelectronics/Laser aus dem CC:
ergänzend dazu so wie ich es vernommen habe.
Das wird ein 1a-Docht heute. Aus dem cc: InP wird sich in etwa verdoppeln von 25 auf 26, Bedarf 27 noch nicht absehbar (hier Marktdominanz plus guter Burggraben), SiC ist komplett tot für 26, GaN etwas Erholung H2 versus H1, aber nicht sicher, wann 800V AI-data center richtig einsetzt, irgendwann zwischen Ende 26 und Ende 27, aber auch dann nur graduelle Adoption/Steigerung, LED in etwa konstant zu 25 wegen der ROY miniLEDs in China, microLED hautpsächlich AR, aber dafür nur kleine Wafer/Reaktorzahlen. Umsätze werden sich ab Q2 vs. Q1 erholen. Die Frage, wann man die Kapazität in Italien brauchen wird, wurde sehr ausweichend beantwortet.