Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 30,30 Euro - 'Buy'

Ist der Kurs zu hoch?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,99 % und einem Kurs von 27,52 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +19,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,54 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -45,98 %/+11,63 % bedeutet.