CoreWeave Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - -10,63 % - 27.02.2026

Obwohl die CoreWeave Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,08 %.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 74,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,63 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,80 € entspricht. Der Kursrückgang der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,63 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,87 % gewonnen.

CoreWeave Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,66 % 1 Monat -11,37 % 3 Monate +15,08 % 1 Jahr -8,23 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 409 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,37 Mrd. € wert.

Rekord für Dell: Das Unternehmen gab an, dass es für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Verdopplung des Umsatzes aus seinem Kerngeschäft mit KI-optimierten Servern rechnet.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.