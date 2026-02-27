Besonders beachtet!
CoreWeave Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - -10,63 % - 27.02.2026
Am heutigen Handelstag muss die CoreWeave Registered (A) Aktie bisher Verluste von -10,63 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.
CoreWeave Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026
Die CoreWeave Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 74,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,63 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,80 € entspricht. Der Kursrückgang der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,63 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Obwohl die CoreWeave Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,08 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,87 % gewonnen.
CoreWeave Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,66 %
|1 Monat
|-11,37 %
|3 Monate
|+15,08 %
|1 Jahr
|-8,23 %
Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie
Es gibt 409 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,37 Mrd. € wert.
Dell: Rekordgewinne, Rekord-Cashflow & Top-Wachstumsprognose
Rekord für Dell: Das Unternehmen gab an, dass es für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Verdopplung des Umsatzes aus seinem Kerngeschäft mit KI-optimierten Servern rechnet.
Gerresheimer, Block (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.