Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 27.02.2026

Mit einer Performance von +11,77 % konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 115,06€, mit einem Plus von +11,77 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,02 %.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +14,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,37 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine positive Entwicklung von +7,61 % erlebt.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,88 % 1 Monat +18,37 % 3 Monate -0,02 % 1 Jahr +3,35 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 334 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,53 Mrd. € wert.

Rekord für Dell: Das Unternehmen gab an, dass es für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Verdopplung des Umsatzes aus seinem Kerngeschäft mit KI-optimierten Servern rechnet.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. IBM notiert im Plus, mit +0,24 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +1,34 %. HP legt um +0,50 % zu

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.