    Green Bridge Metals schließt Beprobung und Datenanalyse im Skibo-Gebiet ab

    Green Bridge meldet neue Erkenntnisse aus Skibo: Historische Bohrkerne und Geodaten zeichnen das Bild eines vielversprechenden, zusammenhängenden Cu‑Ni‑PGM‑Systems.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Green Bridge hat die erneute Beprobung historischer Bohrkerne und die Prüfung geophysikalischer Daten beim Prospektionsgebiet „Skibo“ (South Contact District, Duluth Complex, Minnesota) abgeschlossen.
    • Neue Daten stützen die Interpretation eines zusammenhängenden magmatischen Cu‑Ni‑PGM‑Systems, das räumlich mit elektromagnetischen (EM) Leitern korreliert.
    • In mehreren historischen Bohrlöchern wurden disseminierte Cu‑Ni‑PGM‑Mineralisierungen über Abschnitte von >200–400 m sowie hochgradige massive/halbmassive Sulfidabschnitte nachgewiesen, die mit kartierten EM‑Leitern zusammenhängen.
    • Leitfähigkeitsanomalien deuten auf eine mögliche Kontinuität des mineralisierten Systems zwischen zwei historischen Bohr‑Clustern; daraus wurde ein integriertes geologisch‑geophysikalisches Zielmodell für künftige Bohrungen abgeleitet.
    • Das historische Bohrkernbeprobungsprogramm war kosteneffizient (< 180.000 USD); historische Proben wurden bei ALS, neue Analysen bei Activation Labs durchgeführt; QA/QC und Datenverifizierung sind in einem NI‑43‑101‑Bericht (Stichtag 18.09.2024) dokumentiert.
    • Green Bridge Metals fokussiert sich auf kritische Rohstoffe (Cu, Ni, PGMs, Co, Ti) im Duluth Complex; die Mitteilung ist eine Marketingmeldung der MCS mit offengelegten Interessenkonflikten und ausdrücklichem Hinweis auf hohe Investitionsrisiken.

    Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,62 % im Plus.


    Green Bridge Metals Corporation

    ISIN:CA3929211025WKN:A3EW4S





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
