Gefährlichste Wette am Markt?
Saylor unter Beschuss: Strategy wird zur meistgeshorteten Aktie Amerikas
Strategy steht plötzlich ganz oben auf der US-Shortliste. 14 Prozent der Aktie sind leerverkauft – doch die Mega-Wette gegen Saylors Bitcoin-Imperium hat einen Haken, den viele Anleger übersehen.
Die Aktie von Strategy – dem früheren MicroStrategy unter Chairman Michael Saylor – steht so stark unter Druck wie kaum ein anderer US-Large-Cap. Nach Daten von Goldman Sachs und FactSet zählt sie mit einem Short-Interest von rund 14 Prozent der Marktkapitalisierung zu den meistgeshorteten Aktien Amerikas. Das Unternehmen hält inzwischen 717.722 Bitcoin im Wert von etwa 47 Milliarden US-Dollar, sitzt jedoch zugleich auf rund 7 Milliarden US-Dollar an unrealisierten Verlusten. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 12 Prozent gefallen, während Bitcoin weit unter seinem Rekordhoch von Oktober notiert.
Dass Strategy plötzlich die Short-Listen anführt, werten Beobachter nicht nur als bearishe Attacke, sondern auch als Folge eines technischen Effekts. Laut CoinDesk nutzen professionelle Händler zunehmend sogenannte Basis-Trades: Sie kaufen Spot-Bitcoin-ETFs wie den iShares Bitcoin Trust (IBIT) und shorten gleichzeitig Strategy, um die Prämie zwischen Aktie und tatsächlichem Bitcoin-Wert auszunutzen – weitgehend marktneutral. "Ich vermute, dass ein Großteil dieser Short-Positionen immer noch auf Strategy/Bitcoin-Basistrades zurückzuführen ist. Insbesondere Jane Street hat kürzlich eine auffallend große IBIT-Position erworben", sagte Brian Brookshire. Die jüngsten 13F-Daten bestätigen, dass das Finanzunternehmen Jane Street über sieben Millionen IBIT-Anteile hält – neben einer großen Position in Strategy selbst. Auch die Krypto-Bank Anchorage Digital gab bekannt, unbefristete Vorzugsaktien des Unternehmens zu halten.
Trotzdem bleibt das Bild für viele Investoren ein Warnsignal. Strategy war einst der große Gewinner des Bitcoin-Booms: Die Aktie stieg zwischen 2020 und 2025 von 12 US-Dollar auf über 473 US-Dollar, weil Anleger bereit waren, für das gehebelte Bitcoin-Engagement einen deutlichen Aufschlag zu zahlen. Doch der Rückgang von Bitcoin auf die Zone zwischen 66.000 und 70.000 US-Dollar hat dieses Modell umgedreht. Die Aktie ist in sechs Monaten um 60 Prozent gefallen und handelt heute weit unter dem Wert der gehaltenen Coins pro Aktie – ein Bruch mit dem Muster der vergangenen Jahre.
Hinzu kommt, dass der gesamte Bitcoin-Treasury-Sektor ins Stocken geraten ist. Laut BitcoinTreasuries.net entfallen inzwischen 99,2 Prozent aller Bitcoin-Käufe börsennotierter Unternehmen auf Strategy. Der Rest des Marktes hat nahezu komplett aufgehört, Bitcoin zu akkumulieren; in der vergangenen Woche tätigte nur ein einziges weiteres Unternehmen einen Kauf.
Für Analysten ist das doppeldeutig: Einerseits zeigt das hohe Short-Interesse, wie sehr die Nachhaltigkeit von Saylors Strategie infrage steht. Andererseits bedeutet es nicht zwingend, dass professionelle Anleger auf einen weiteren Kurssturz wetten – ein großer Teil der Short-Positionen dient der Arbitrage oder Absicherung. Dennoch bleibt Strategy ein Gradmesser dafür, wie stark das Vertrauen in den Bitcoin-Hebeltrade noch ist, während der Markt auf eine klare Richtungsentscheidung des Kryptokurses wartet.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion