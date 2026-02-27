Saylor unter Beschuss: Strategy wird zur meistgeshorteten Aktie Amerikas

Dass Strategy plötzlich die Short-Listen anführt, werten Beobachter nicht nur als bearishe Attacke, sondern auch als Folge eines technischen Effekts. Laut CoinDesk nutzen professionelle Händler zunehmend sogenannte Basis-Trades: Sie kaufen Spot-Bitcoin-ETFs wie den iShares Bitcoin Trust (IBIT) und shorten gleichzeitig Strategy, um die Prämie zwischen Aktie und tatsächlichem Bitcoin-Wert auszunutzen – weitgehend marktneutral. "Ich vermute, dass ein Großteil dieser Short-Positionen immer noch auf Strategy/Bitcoin-Basistrades zurückzuführen ist. Insbesondere Jane Street hat kürzlich eine auffallend große IBIT-Position erworben", sagte Brian Brookshire. Die jüngsten 13F-Daten bestätigen, dass das Finanzunternehmen Jane Street über sieben Millionen IBIT-Anteile hält – neben einer großen Position in Strategy selbst. Auch die Krypto-Bank Anchorage Digital gab bekannt, unbefristete Vorzugsaktien des Unternehmens zu halten.

Die Aktie von Strategy – dem früheren MicroStrategy unter Chairman Michael Saylor – steht so stark unter Druck wie kaum ein anderer US-Large-Cap. Nach Daten von Goldman Sachs und FactSet zählt sie mit einem Short-Interest von rund 14 Prozent der Marktkapitalisierung zu den meistgeshorteten Aktien Amerikas. Das Unternehmen hält inzwischen 717.722 Bitcoin im Wert von etwa 47 Milliarden US-Dollar, sitzt jedoch zugleich auf rund 7 Milliarden US-Dollar an unrealisierten Verlusten. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 12 Prozent gefallen, während Bitcoin weit unter seinem Rekordhoch von Oktober notiert.

Trotzdem bleibt das Bild für viele Investoren ein Warnsignal. Strategy war einst der große Gewinner des Bitcoin-Booms: Die Aktie stieg zwischen 2020 und 2025 von 12 US-Dollar auf über 473 US-Dollar, weil Anleger bereit waren, für das gehebelte Bitcoin-Engagement einen deutlichen Aufschlag zu zahlen. Doch der Rückgang von Bitcoin auf die Zone zwischen 66.000 und 70.000 US-Dollar hat dieses Modell umgedreht. Die Aktie ist in sechs Monaten um 60 Prozent gefallen und handelt heute weit unter dem Wert der gehaltenen Coins pro Aktie – ein Bruch mit dem Muster der vergangenen Jahre.

Hinzu kommt, dass der gesamte Bitcoin-Treasury-Sektor ins Stocken geraten ist. Laut BitcoinTreasuries.net entfallen inzwischen 99,2 Prozent aller Bitcoin-Käufe börsennotierter Unternehmen auf Strategy. Der Rest des Marktes hat nahezu komplett aufgehört, Bitcoin zu akkumulieren; in der vergangenen Woche tätigte nur ein einziges weiteres Unternehmen einen Kauf.

Für Analysten ist das doppeldeutig: Einerseits zeigt das hohe Short-Interesse, wie sehr die Nachhaltigkeit von Saylors Strategie infrage steht. Andererseits bedeutet es nicht zwingend, dass professionelle Anleger auf einen weiteren Kurssturz wetten – ein großer Teil der Short-Positionen dient der Arbitrage oder Absicherung. Dennoch bleibt Strategy ein Gradmesser dafür, wie stark das Vertrauen in den Bitcoin-Hebeltrade noch ist, während der Markt auf eine klare Richtungsentscheidung des Kryptokurses wartet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



