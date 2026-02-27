ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Lindt & Sprüngli auf 'Sell'
- Berenberg stuft Lindt auf Sell, Ziel 108770 Fr
- GLP-1 schwächt Genuss-Volumen Lindt verwundbar
- Glanbia und Danone am stärksten positioniert.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Lindt & Sprüngli von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 114490 auf 108770 Franken gesenkt. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie
Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 138.600 auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bezifferte sich zuletzt auf 18,44 Mrd..
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.500,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108.770,00CHF.
