    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Lindt & Sprüngli auf 'Sell'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Lindt auf Sell, Ziel 108770 Fr
    • GLP-1 schwächt Genuss-Volumen Lindt verwundbar
    • Glanbia und Danone am stärksten positioniert.
    Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Lindt & Sprüngli von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 114490 auf 108770 Franken gesenkt. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

    -2,34 %
    +0,50 %
    +14,91 %
    +9,98 %
    +22,61 %
    +33,84 %
    +91,84 %
    +127,88 %
    +605,64 %
    ISIN:CH0010570759WKN:859568

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 138.600 auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bezifferte sich zuletzt auf 18,44 Mrd..

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.500,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108.770,00CHF.


    Rating: Sell
    Analyst: Berenberg Bank


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
