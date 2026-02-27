Berenberg senkt Lindt & Sprüngli auf 'Sell'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie

Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 138.600 auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bezifferte sich zuletzt auf 18,44 Mrd..

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.500,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108.770,00CHF.