Wer hätte gedacht, dass DIESE Aktie Nvidia übertrifft?

Rolls-Royce rollt
Eine der wenigen Aktien, die von sich behaupten können, Nvidia zu übertreffen, hat es wieder geschafft: Rolls-Royce.
- Betriebsgewinn übertraf Erwartungen; Rückkauf.
- Aktie seit 2022 +1.383%; Nvidia +1.239% stark.
- UBS: Kauf, Kursziel 16,25£; Bewertung 41-fach.
Der Triebwerk- und Autohersteller Rolls-Royce kann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Am Donnertag veröffentlichte das Unternehmen Geschäftzahlen, die die starke Rallye der Aktie untermauern.
Der Betriebsgewinn von 3,46 Milliarden Pfund (3,95 Euro) übertraf die Schätzungen der Analysten von rund 3,27 Milliarden Pfund (3,73 Milliarden Euro).
Darüber hinaus gab CEO Tufan Erginbilgic eine massive Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms bekannt, bei der das Unternehmen im vergangenen Jahr Aktien im Wert von 1 Milliarde Pfund gekauft hat. Zwischen jetzt und 2028 plant Rolls-Royce, 7 und 9 Milliarden Pfund in eigene Aktien zu investieren.
Der CEO zeigte sich optimistisch bezüglich der Umsetzung seines Geschäftsplans und sagte: "Wir haben Herausforderungen von Lieferketten bis zu Zöllen gemeistert."
Auch die höheren und geplanten europäischen Investitionen in Rüstung, kommt Rolls-Royce zugute, sowie ein gesundes Auftragsbuch für seine Triebwerke von Flugzeugherstellern wie Boeing.
Das verlieh der Aktie Flügel. In Fragen der Rendite haben die Papiere sogar Chiphersteller Nvidia überholt: Seit dem Tiefpunkt des Unternehmens Ende 2022 hat die Rendite der Aktie von Rolls Royce mit 1.383 Prozent sogar die Rendite von Nvidia mit 1.239 Prozent übertroffen.
Der UBS-Analyst Ian Douglas-Pennant schreibt über die Ergebnisse am Donnerstag, dass die Prognose und der Rückkauf im Fokus der Fondsmanager steht. Seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 16,25 Pfund behält er bei.
Mittlerweile ist Rolls-Royce mit dem von 41-fachem Gewinn für 2026 bewertet. Der durchschnittliche Zielkurs liegt bei 13,52 Pfund.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion