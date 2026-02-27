Ein Plus von 5,8 Prozent (mindestens 180 Euro pro Monat) liegt auf dem Tisch - Auftakt zu Verhandlungen mit umfassendem Angebot der Geschäftsführung an die Gewerkschaft ver.di
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
Gießen / Marburg (ots) - Die Tarifverhandlungen für die über 8.700 Beschäftigten
im nicht-ärztlichen Dienst des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM)
begannen gestern in Gießen entgegen üblicher Gepflogenheiten mit einem
umfassenden Angebot der Geschäftsführung in Höhe von 5,8 Prozent.
Das Tarifpaket umfasst die Erhöhung der Vergütungen für Angestellte und
Auszubildende des UKGM, die Erhöhung von tariflichen Zulagen für besondere
Tätigkeiten im Universitätsklinikum und die Erhöhung der Sonderzuwendung für die
Beschäftigten der UKGM Service GmbH. Folgende Eckpunkte:
1. Die lineare Vergütungstabellenerhöhung um 2,9 Prozent ab Mai 2026, mindestens
jedoch um 100 Euro.
2. Eine weitere Vergütungstabellenerhöhung um 2,6 Prozent ab Mai 2027,
mindestens jedoch um 80 Euro.
3. Und eine dritte lineare Vergütungstabellenerhöhung um 0,3 Prozent ab Januar
2028.
4. Die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2026 und eine
weitere Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2027.
5. Zudem eine Erhöhung aller tariflichen Zulagen für Tätigkeiten nach § 14 MTV
um 2,9 Prozent ab Mai 2026, um weitere 2,6 Prozent ab Mai 2027 und um 0,3
Prozent ab Januar 2028.
6. Zusätzlich zu den o. g. Eckpunkten sollen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der UKGM-Service GmbH ab 2026 eine Erhöhung der jährlichen
Sonderzuwendung von 40 Prozent eines Monatsgehaltes auf 65 Prozent eines
Monatsgehaltes erhalten. Die Auszahlung soll in zwei Teilbeträgen im
Kalenderjahr erfolgen.
Der neue Tarifvertrag soll bis zum 31.05.2028 gelten.
Dr. Gunther K. Weiß, Verhandlungsführer des UKGM und Vorsitzender der
Geschäftsführung, sagt: "Wir wollen zügig zu einem für alle Beteiligten
tragbaren Ergebnis kommen und haben daher gleich zu Beginn der Verhandlungen ein
umfassendes Tarifangebot vorgelegt. Zwar sind die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen bekanntermaßen sehr herausfordernd, dennoch haben wir ein
Angebot unterbreitet, welches die aktuelle Tariflandschaft widerspiegelt. Das
UKGM ist und bleibt damit ein attraktiver Arbeitgeber. Gerade vor dem
Hintergrund der Krankenhausreform und der anstehenden Veränderungen ist das ein
ganz wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an jene,
die zu uns kommen möchten."
Der nächste Verhandlungstermin wurde bereits festgelegt, es ist der 18. März
2026.
Pressekontakt:
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)
Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher
T. +49 641 985- 51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6225164
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
ISIN: DE0007042301
im nicht-ärztlichen Dienst des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM)
begannen gestern in Gießen entgegen üblicher Gepflogenheiten mit einem
umfassenden Angebot der Geschäftsführung in Höhe von 5,8 Prozent.
Das Tarifpaket umfasst die Erhöhung der Vergütungen für Angestellte und
Auszubildende des UKGM, die Erhöhung von tariflichen Zulagen für besondere
Tätigkeiten im Universitätsklinikum und die Erhöhung der Sonderzuwendung für die
Beschäftigten der UKGM Service GmbH. Folgende Eckpunkte:
1. Die lineare Vergütungstabellenerhöhung um 2,9 Prozent ab Mai 2026, mindestens
jedoch um 100 Euro.
2. Eine weitere Vergütungstabellenerhöhung um 2,6 Prozent ab Mai 2027,
mindestens jedoch um 80 Euro.
3. Und eine dritte lineare Vergütungstabellenerhöhung um 0,3 Prozent ab Januar
2028.
4. Die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2026 und eine
weitere Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2027.
5. Zudem eine Erhöhung aller tariflichen Zulagen für Tätigkeiten nach § 14 MTV
um 2,9 Prozent ab Mai 2026, um weitere 2,6 Prozent ab Mai 2027 und um 0,3
Prozent ab Januar 2028.
6. Zusätzlich zu den o. g. Eckpunkten sollen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der UKGM-Service GmbH ab 2026 eine Erhöhung der jährlichen
Sonderzuwendung von 40 Prozent eines Monatsgehaltes auf 65 Prozent eines
Monatsgehaltes erhalten. Die Auszahlung soll in zwei Teilbeträgen im
Kalenderjahr erfolgen.
Der neue Tarifvertrag soll bis zum 31.05.2028 gelten.
Dr. Gunther K. Weiß, Verhandlungsführer des UKGM und Vorsitzender der
Geschäftsführung, sagt: "Wir wollen zügig zu einem für alle Beteiligten
tragbaren Ergebnis kommen und haben daher gleich zu Beginn der Verhandlungen ein
umfassendes Tarifangebot vorgelegt. Zwar sind die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen bekanntermaßen sehr herausfordernd, dennoch haben wir ein
Angebot unterbreitet, welches die aktuelle Tariflandschaft widerspiegelt. Das
UKGM ist und bleibt damit ein attraktiver Arbeitgeber. Gerade vor dem
Hintergrund der Krankenhausreform und der anstehenden Veränderungen ist das ein
ganz wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an jene,
die zu uns kommen möchten."
Der nächste Verhandlungstermin wurde bereits festgelegt, es ist der 18. März
2026.
Pressekontakt:
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)
Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher
T. +49 641 985- 51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6225164
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
ISIN: DE0007042301
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie
Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 12,80 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -0,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 857,12 Mio..
Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rhoen-Klinikum - 704230 - DE0007042301
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rhoen-Klinikum. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 08.03.25, 17:31
Rhön-Klinikum gibt seinen 2025er-Fahrplan für die Veröffentlichung seiner Finanzberichte bekannt:mitdiskutieren »
https://www.eqs-news.com/de/news/vorabbekanntmachung-finanzberichte/rhoen-klinikum-ag-vorabbekanntmachung-ueber-die-veroeffentlichung-von-finanzberichten-gemaess-c2a7c2a7-114-115-117-wphg/e005093c-1690-4d9d-a769-81789c96d834_de
https://www.eqs-news.com/de/news/vorabbekanntmachung-finanzberichte/rhoen-klinikum-ag-vorabbekanntmachung-ueber-die-veroeffentlichung-von-finanzberichten-gemaess-c2a7c2a7-114-115-117-wphg/e005093c-1690-4d9d-a769-81789c96d834_de
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte