Ein Plus von 5,8 Prozent (mindestens 180 Euro pro Monat) liegt auf dem Tisch - Auftakt zu Verhandlungen mit umfassendem Angebot der Geschäftsführung an die Gewerkschaft ver.di

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 12,80 auf Tradegate (27. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -0,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,29 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 857,12 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Gießen / Marburg (ots) - Die Tarifverhandlungen für die über 8.700 Beschäftigtenim nicht-ärztlichen Dienst des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM)begannen gestern in Gießen entgegen üblicher Gepflogenheiten mit einemumfassenden Angebot der Geschäftsführung in Höhe von 5,8 Prozent.Das Tarifpaket umfasst die Erhöhung der Vergütungen für Angestellte undAuszubildende des UKGM, die Erhöhung von tariflichen Zulagen für besondereTätigkeiten im Universitätsklinikum und die Erhöhung der Sonderzuwendung für dieBeschäftigten der UKGM Service GmbH. Folgende Eckpunkte:1. Die lineare Vergütungstabellenerhöhung um 2,9 Prozent ab Mai 2026, mindestensjedoch um 100 Euro.2. Eine weitere Vergütungstabellenerhöhung um 2,6 Prozent ab Mai 2027,mindestens jedoch um 80 Euro.3. Und eine dritte lineare Vergütungstabellenerhöhung um 0,3 Prozent ab Januar2028.4. Die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2026 und eineweitere Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2027.5. Zudem eine Erhöhung aller tariflichen Zulagen für Tätigkeiten nach § 14 MTVum 2,9 Prozent ab Mai 2026, um weitere 2,6 Prozent ab Mai 2027 und um 0,3Prozent ab Januar 2028.6. Zusätzlich zu den o. g. Eckpunkten sollen die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der UKGM-Service GmbH ab 2026 eine Erhöhung der jährlichenSonderzuwendung von 40 Prozent eines Monatsgehaltes auf 65 Prozent einesMonatsgehaltes erhalten. Die Auszahlung soll in zwei Teilbeträgen imKalenderjahr erfolgen.Der neue Tarifvertrag soll bis zum 31.05.2028 gelten.Dr. Gunther K. Weiß, Verhandlungsführer des UKGM und Vorsitzender derGeschäftsführung, sagt: "Wir wollen zügig zu einem für alle Beteiligtentragbaren Ergebnis kommen und haben daher gleich zu Beginn der Verhandlungen einumfassendes Tarifangebot vorgelegt. Zwar sind die wirtschaftlichenRahmenbedingungen bekanntermaßen sehr herausfordernd, dennoch haben wir einAngebot unterbreitet, welches die aktuelle Tariflandschaft widerspiegelt. DasUKGM ist und bleibt damit ein attraktiver Arbeitgeber. Gerade vor demHintergrund der Krankenhausreform und der anstehenden Veränderungen ist das einganz wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an jene,die zu uns kommen möchten."Der nächste Verhandlungstermin wurde bereits festgelegt, es ist der 18. März2026.Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherT. +49 641 985- 51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6225164OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301