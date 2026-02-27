    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum
    Ein Plus von 5,8 Prozent (mindestens 180 Euro pro Monat) liegt auf dem Tisch - Auftakt zu Verhandlungen mit umfassendem Angebot der Geschäftsführung an die Gewerkschaft ver.di

    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    Gießen / Marburg (ots) - Die Tarifverhandlungen für die über 8.700 Beschäftigten
    im nicht-ärztlichen Dienst des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM)
    begannen gestern in Gießen entgegen üblicher Gepflogenheiten mit einem
    umfassenden Angebot der Geschäftsführung in Höhe von 5,8 Prozent.

    Das Tarifpaket umfasst die Erhöhung der Vergütungen für Angestellte und
    Auszubildende des UKGM, die Erhöhung von tariflichen Zulagen für besondere
    Tätigkeiten im Universitätsklinikum und die Erhöhung der Sonderzuwendung für die
    Beschäftigten der UKGM Service GmbH. Folgende Eckpunkte:

    1. Die lineare Vergütungstabellenerhöhung um 2,9 Prozent ab Mai 2026, mindestens
    jedoch um 100 Euro.
    2. Eine weitere Vergütungstabellenerhöhung um 2,6 Prozent ab Mai 2027,
    mindestens jedoch um 80 Euro.
    3. Und eine dritte lineare Vergütungstabellenerhöhung um 0,3 Prozent ab Januar
    2028.
    4. Die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2026 und eine
    weitere Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2027.
    5. Zudem eine Erhöhung aller tariflichen Zulagen für Tätigkeiten nach § 14 MTV
    um 2,9 Prozent ab Mai 2026, um weitere 2,6 Prozent ab Mai 2027 und um 0,3
    Prozent ab Januar 2028.
    6. Zusätzlich zu den o. g. Eckpunkten sollen die Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter der UKGM-Service GmbH ab 2026 eine Erhöhung der jährlichen
    Sonderzuwendung von 40 Prozent eines Monatsgehaltes auf 65 Prozent eines
    Monatsgehaltes erhalten. Die Auszahlung soll in zwei Teilbeträgen im
    Kalenderjahr erfolgen.

    Der neue Tarifvertrag soll bis zum 31.05.2028 gelten.

    Dr. Gunther K. Weiß, Verhandlungsführer des UKGM und Vorsitzender der
    Geschäftsführung, sagt: "Wir wollen zügig zu einem für alle Beteiligten
    tragbaren Ergebnis kommen und haben daher gleich zu Beginn der Verhandlungen ein
    umfassendes Tarifangebot vorgelegt. Zwar sind die wirtschaftlichen
    Rahmenbedingungen bekanntermaßen sehr herausfordernd, dennoch haben wir ein
    Angebot unterbreitet, welches die aktuelle Tariflandschaft widerspiegelt. Das
    UKGM ist und bleibt damit ein attraktiver Arbeitgeber. Gerade vor dem
    Hintergrund der Krankenhausreform und der anstehenden Veränderungen ist das ein
    ganz wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an jene,
    die zu uns kommen möchten."

    Der nächste Verhandlungstermin wurde bereits festgelegt, es ist der 18. März
    2026.

    Pressekontakt:

    Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)
    Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher
    T. +49 641 985- 51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6225164
    OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
    ISIN: DE0007042301
     

