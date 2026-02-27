Neue Maßstäbe für sichere, benutzerfreundliche Energiespeicherung zu Hause setzen

MÜNCHEN, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Balkonsolaranlagen in Deutschland präsentierte Sunshare seine neuesten Lösungen auf dem Jahresauftakt 2026 des Bundesverbands Steckersolar: Sunshare Ray, ein Balkonkraftwerk, und Sunshare Glory, ein Energiespeichersystem für zu Hause. Da die Energiebedürfnisse der Haushalte immer vielfältiger werden und die Nachfrage nach sauberem, erschwinglichem Strom steigt, entwickeln sich Balkonsolarsysteme mit Speicher zu einer praktischen Möglichkeit, die Energieautarkie zu verbessern und die Stromkosten zu senken.

Sunshare Ray wurde für eine einfache Installation und den täglichen Gebrauch entwickelt und kombiniert hocheffiziente PV-Module (Umwandlungswirkungsgrad über 25 %) mit einem Halterungsdesign, das für 90 % aller Balkontypen geeignet ist. Die optionale Winkeleinstellung ermöglicht eine Feinabstimmung der Leistung bei verschiedenen Ausrichtungen und Lichtverhältnissen und trägt zu einem geschätzten höheren jährlichen Energieertrag von 25-30 % bei. Ray ist leicht und kompakt, kann von einer Person installiert werden und ist DIY-freundlich, da es zu 95 % vormontiert geliefert wird. Auf der Gleichstromseite werden die Module parallel geschaltet, um die Betriebsspannung niedriger zu halten als bei Reihenschaltungen. Ein Plug-and-Play-Anschluss ermöglicht eine schnelle Verkabelung mit nur einem Klick - von Modul zu Modul und von PV zu Speicher. Ray ist für den langfristigen Einsatz im Freien konzipiert und erfüllt die Anforderungen an mechanische Stabilität, Wind- und Hagelfestigkeit sowie kontrollierte Systemspannung.