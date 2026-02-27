ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel bleibt 20,50 Euro
- Goldman Sachs: Iberdrola von Buy auf Neutral!!
- Unverändertes Kursziel 20,50€ wegen Kursrallye
- Andere Versorger günstiger: Enel,SSE,Engie,Eon
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola mit einem unveränderten Kursziel von 20,50 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Alberto Gandolfi begründete dies am Freitag mit der Kursrally und geringem Restpotenzial. Andere Versorger wiesen ähnliche Wachstumsprofile auf, seien aber noch günstiger zu haben. Er verwies explizit auf Enel, SSE, Engie und Eon./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,01 auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 135,22 Mrd..
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5060. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -20,08 %/-0,10 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 20,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Iberdrola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.
Irgendein Großaktionär hat jetzt über 300 Mio. Iberdrola -Aktien mit den gleichen Rechten, wie wir. Wir haben zunächst nichts davon, aber Iberdrola kann jetzt vielleicht eine lukrative Investition tätigen, die ohne diese Kapitalerhöhung nicht möglich gewesen wäre.