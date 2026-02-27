Goldman senkt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel bleibt 20,50 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,01 auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 135,22 Mrd..

Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5060. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -20,08 %/-0,10 % bedeutet.