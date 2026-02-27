JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht verfehlt, der starke Free Cashflow sei aber sehr ermutigend, schrieb Marcus Diebel am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,40 % und einem Kurs von 19,31EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
