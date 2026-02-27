GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 34,50 auf 46,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick zeichne ein neues Wachstumsbild der Hamburger, schrieb Ajay Patel am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Er passte seine Schätzungen entsprechend an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,84 % und einem Kurs von 43,88EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
