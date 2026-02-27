BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich verbessert, schrieb Philippe Lorrain am Freitag im Nachgang der Geschäftszahlen. Kion sei ein attraktives Investment für den Intralogistik-Megatrend./rob/ag/gl
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
