    Underberg trotzt Markt: Neue Produkte & Anleihe Semper Idem 5,50 % bis 10/28

    Trotz rückläufigem Spirituosenmarkt behauptet sich Underberg mit leichtem Umsatzplus, starkem Auslandsgeschäft und innovativen Marken auf Wachstumskurs.

    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz in den ersten neun Monaten (April–Dezember 2025) bei 103,5 Mio. € und damit leicht (+0,1 %) über dem Vorjahreswert von 103,4 Mio. €.
    • Der deutsche Gesamtmarkt für Spirituosen schrumpfte 2025 laut NielsenIQ um rund 5 %, Underberg entwickelte sich dennoch besser als die Branche.
    • Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 ein bereinigtes EBITDA im prognostizierten Zielkorridor von 11–12 Mio. €.
    • Wachstumstreiber waren das Auslandsgeschäft (+6,6 % Absatz) sowie das Third‑Party‑Portfolio (+6,5 % Umsatz).
    • Die Eigenmarke St. Hubertus‑Tropfen erzielte durch Neuprodukte (u. a. Lakritz, Saurer Pfirsich) zweistellige Umsatzzuwächse, spricht jüngere Zielgruppen an und ist Marktführer bei Kleinflaschen in der Kategorie Liköre.
    • Underberg bleibt ein werteorientiertes Familienunternehmen, setzt auf Neuprodukte und Internationalisierung und feiert 2026 sein 180‑jähriges Bestehen.

    Der Kurs von Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 104,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28

    0,00 %
    -1,52 %
    -1,19 %
    -1,43 %
    -1,29 %
    +0,98 %
    +5,07 %
    ISIN:DE000A30VMF2WKN:A30VMF





