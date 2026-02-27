Underberg trotzt Markt: Neue Produkte & Anleihe Semper Idem 5,50 % bis 10/28
Trotz rückläufigem Spirituosenmarkt behauptet sich Underberg mit leichtem Umsatzplus, starkem Auslandsgeschäft und innovativen Marken auf Wachstumskurs.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatz in den ersten neun Monaten (April–Dezember 2025) bei 103,5 Mio. € und damit leicht (+0,1 %) über dem Vorjahreswert von 103,4 Mio. €.
- Der deutsche Gesamtmarkt für Spirituosen schrumpfte 2025 laut NielsenIQ um rund 5 %, Underberg entwickelte sich dennoch besser als die Branche.
- Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 ein bereinigtes EBITDA im prognostizierten Zielkorridor von 11–12 Mio. €.
- Wachstumstreiber waren das Auslandsgeschäft (+6,6 % Absatz) sowie das Third‑Party‑Portfolio (+6,5 % Umsatz).
- Die Eigenmarke St. Hubertus‑Tropfen erzielte durch Neuprodukte (u. a. Lakritz, Saurer Pfirsich) zweistellige Umsatzzuwächse, spricht jüngere Zielgruppen an und ist Marktführer bei Kleinflaschen in der Kategorie Liköre.
- Underberg bleibt ein werteorientiertes Familienunternehmen, setzt auf Neuprodukte und Internationalisierung und feiert 2026 sein 180‑jähriges Bestehen.
Der Kurs von Semper Idem Underberg Unternehmensanleihe 5,50 % bis 10/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 104,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
0,00 %
-1,52 %
-1,19 %
-1,43 %
-1,29 %
+0,98 %
+5,07 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.