    AKTIE IM FOKUS

    Nordex im Aufwind - Positive Analystenkommentare treiben an

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursrallye: Höchststand seit Mai 2002, 44,28€.
    • Analysten heben Ziele; positive 2026-Prognose.
    • Santander stuft auf Outperform; Nordex im MDax
    AKTIE IM FOKUS - Nordex im Aufwind - Positive Analystenkommentare treiben an
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank positiver Analystenkommentare haben die Aktien von Nordex am Freitag ihre jüngste Rally schwungvoll fortgesetzt. Die Papiere des Hamburger Windturbinenbauers zogen in der Spitze auf bis zu 44,28 Euro an und erreichten so den höchsten Stand seit Mai 2002. Zuletzt stand ein Plus von gut fünf Prozent auf rund 44 Euro zu Buche, womit die Papiere zu den besten Werten im MDax zählten. Der Index der mittelgroßen Werte stieg um 0,5 Prozent.

    Die Signale der Hamburger seien positiv, sowohl für 2026 als auch längerfristig, schrieb Analyst John Kim von Deutsche Bank Research in einem Resümee zum am Mittwoch vorgelegten Geschäftsbericht. Der Experte erhöhte sein Kursziel für Nordex ebenso wie der Fachmann Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die spanische Bank Santander gab ihre neutrale Einstellung zu den Papieren auf und stufte sie auf "Outperform" hoch./la/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,64 % und einem Kurs von 43,80 auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +30,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,38 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -27,14 %/+32,06 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
