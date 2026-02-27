DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 16 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Puma stehe am Anfang eines signifikanten Markenrebounds, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Geschäftsberichts. Er vermisse aber noch den Nachweis, dass die Marke wieder wirklich angesagt sei./ag/gl
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 23,85EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
