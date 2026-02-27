Budimex Aktie gut behauptet +2,41 % - 27.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Budimex Aktie. Mit einer Performance von +2,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Budimex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 190,48€, mit einem Plus von +2,41 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Budimex Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +25,29 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Budimex auf +23,46 %.

Budimex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,06 % 1 Monat +14,48 % 3 Monate +25,29 % 1 Jahr +40,92 %

Informationen zur Budimex Aktie

Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,86 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Eiffage, Vinci und Co.

Eiffage, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,77 %.

Budimex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.