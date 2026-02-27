Heute am 27.02.2026: SUESS MicroTec Aktie im Fokus

Die SUESS MicroTec Aktie konnte bisher um +2,54 % auf 54,45€ zulegen. Das sind +1,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +0,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 54,45€, mit einem Plus von +2,54 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SUESS MicroTec über einen Zuwachs von +67,79 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +40,08 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,43 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate +67,79 % 1 Jahr +37,86 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,37 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,50 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.