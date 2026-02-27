    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Alibaba, JD, Baidu & Co

    Du denkst, du hältst Alibaba? In Wahrheit nur eine Cayman-Hülle, warnt Burry

    Viele Anleger glauben, Anteile an Alibaba, JD.com oder Baidu zu halten. Doch hinter den US-Tickern steckt oft nur eine Cayman-Hülle – genau davor warnt Michael Burry jetzt.

    Foto: Midjourney /wallstreetONLINE

    Der berühmte "Big Short"-Investor Michael Burry hat eine neue Debatte über die Bewertung großer chinesischer Technologiekonzerne ausgelöst. Auf X forderte er eine grundlegende Neubewertung von in den USA gelisteten Hongkong-Aktien wie Alibaba, JD.com und Baidu. "Diese Unternehmen verdienen eine Neubewertung, eine gründliche Untersuchung ihrer Schwachstellen, Stärken und ihres Werts", schrieb Burry und machte deutlich, dass aus seiner Sicht ein strukturelles Problem übersehen wird.

    Burry bezieht sich dabei auf die rechtliche Konstruktion vieler chinesischer Tech-Werte. Internationale Anleger besitzen oft nicht die operativen Unternehmen, sondern sogenannte VIE-Strukturen – Mantelgesellschaften auf den Cayman Islands, die keinen direkten Eigentumsanspruch an den China-Aktivitäten gewähren. "Die tatsächlich von Investoren gekauften Aktien sind Anteile einer auf den Cayman Islands ansässigen Mantelgesellschaft ohne Geschäftstätigkeit", warnte er und bezeichnete diese Konstruktion als grundlegende Schwachstelle des gesamten Sektors.

    Gleichzeitig verweist Burry auf eine auffällige Diskrepanz zwischen Wachstum und Kursentwicklung. Während US-Konzerne wie Netflix und Broadcom in den vergangenen zehn Jahren Umsatz und Aktienwert um das Vier- bis Fünffache gesteigert haben, brachte Tencent trotz massiven Wachstums in den vergangenen fünf Jahren "fast genau 0 Prozent Rendite". Der Hang Seng Index liegt zudem weiterhin rund 15 Prozent unter seinem Stand von 2007 – ein Zeichen, dass der Markt seit Jahren unter strukturellem Druck steht.

    Burry war bereits 2025 skeptisch geworden. Seine Investmentfirma Scion Asset Management liquidierte damals den Großteil ihrer Aktienpositionen und erhöhte Wetten gegen chinesische Technologiewerte. In offiziellen Unterlagen wurde sichtbar, dass Scion Alibaba-, Baidu-, JD.com- und PDD-Bestände reduziert hatte. Für Burry spiegelt die langfristige Entwicklung ein tieferliegendes Problem: Einfache Kreditbedingungen, politische Eingriffe und Unsicherheit über Eigentumsrechte bremsen aus seiner Sicht ausländisches Kapital – selbst dann, wenn Unternehmen operativ wachsen.

    In Rückblicken auf frühere Analysen räumt Burry ein, dass er schon 2005 das Potenzial von Tencent, Alibaba oder Meituan sah. Doch die Rahmenbedingungen hätten sich verändert. Heute seien strukturelle Risiken, staatliche Eingriffe und die VIE-Problematik zu zentralen Faktoren geworden. Damit, so Burry, sei der Zeitpunkt gekommen, die Bewertungen dieser Konzerne neu zu denken und ihre tatsächlichen Risiken und Chancen neu zu gewichten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Gina Moesing
