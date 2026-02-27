    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonster Beverage AktievorwärtsNachrichten zu Monster Beverage

    Monster Beverage Aktie unter Verkaufsdruck - 27.02.2026

    Am 27.02.2026 ist die Monster Beverage Aktie, bisher, um -1,50 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.

    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Monster Beverage aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Monster Beverage Aktie. Mit einer Performance von -1,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute bei der Monster Beverage Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Monster Beverage-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,09 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monster Beverage Aktie damit um +3,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Monster Beverage einen Anstieg von +10,14 %.

    Monster Beverage Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,74 %
    1 Monat +5,23 %
    3 Monate +11,09 %
    1 Jahr +46,75 %

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Es gibt 977 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,74 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Monster Beverage

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +0,38 %. Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -0,89 %.

    Monster Beverage Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monster Beverage

    -1,50 %
    +3,74 %
    +5,23 %
    +11,09 %
    +46,75 %
    +49,84 %
    +95,53 %
    +263,45 %
    +1.058,40 %
