Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Am Vormittag verloren sie als schwächster Wert im MDax fast 6 Prozent und steuerten damit auf ihr vor zwei Wochen erreichtes Jahrestief zu. Darunter wäre es der tiefste Kurs seit Anfang Dezember. Der Index der mittelgroßen Werte legte derweil etwas zu.

Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.