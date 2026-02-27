AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick
- Aktien rutschten knapp 6% ab, Jahrestief nah..
- Umsatz leicht unter Erwartung; FCF positiv...
- Blick auf Telefonkonferenz: Signale für 2026..
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Am Vormittag verloren sie als schwächster Wert im MDax fast 6 Prozent und steuerten damit auf ihr vor zwei Wochen erreichtes Jahrestief zu. Darunter wäre es der tiefste Kurs seit Anfang Dezember. Der Index der mittelgroßen Werte legte derweil etwas zu.
Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.
Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ajx/la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 31.535 auf Ariva Indikation (27. Februar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +67,10 %/+103,66 % bedeutet.
