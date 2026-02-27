    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick

    AKTIE IM FOKUS - Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Am Vormittag verloren sie als schwächster Wert im MDax fast 6 Prozent und steuerten damit auf ihr vor zwei Wochen erreichtes Jahrestief zu. Darunter wäre es der tiefste Kurs seit Anfang Dezember. Der Index der mittelgroßen Werte legte derweil etwas zu.

    Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

    Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ajx/la/jha/

    Delivery Hero

    -7,17 %
    -8,04 %
    -28,57 %
    +20,69 %
    -24,41 %
    -44,24 %
    -80,24 %
    -33,28 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 31.535 auf Ariva Indikation (27. Februar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +67,10 %/+103,66 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
