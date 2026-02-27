JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die soliden Quartalszahlen der Airline-Holding lägen etwas über den Erwartungen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, schrieb Harry J Gowers am Freitag in einer ersten Reaktion. Die um die Treibstoffkosten bereinigte Kostenplanung überrasche positiv. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern./gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,98 % und einem Kurs von 4,934EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 0,06

Kursziel alt: 0,06

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

