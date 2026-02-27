UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe den Anlegersorgen eine klare Antwort entgegnet, schrieb Michael Werner am Donnerstagabend nach den Zahlen und der Telefonkonferenz. KI brauche verlässliche Daten, und genau diese seien die Stärke der Londoner./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 99,50EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 110

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

