    UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

    UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe den Anlegersorgen eine klare Antwort entgegnet, schrieb Michael Werner am Donnerstagabend nach den Zahlen und der Telefonkonferenz. KI brauche verlässliche Daten, und genau diese seien die Stärke der Londoner./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 99,50EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Michael Werner
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 110
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



