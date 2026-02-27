    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige AktievorwärtsNachrichten zu International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige
    International School Augsburg: Steigende Schülerzahlen

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31.8.) die Gesamterlöse auf 8,11 Mio. Euro (GJ 2023/24: 7,31 Mio. Euro) deutlich gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
    Nach Analystenaussage zeichne sich das operative Geschäftsmodell durch eine hohe Planbarkeit aus. Der Umsatz basiere im Wesentlichen auf Schulgeldeinnahmen sowie staatlichen Zuschüssen. Die Entwicklung der Schülerzahlen fungiere dabei als zentraler Wert- und Ergebnistreiber. Auf Basis der zum Schuljahresbeginn eingeschriebenen 377 Schüler (zuvor: 349) sei die Schülerzahl im Jahresverlauf auf 383 angestiegen und habe ein EBITDA von 0,64 Mio. Euro (GJ 2023/24: 0,63 Mio. Euro) erwirtschaftet. Dieses sei zwar insbesondere von Kostensteigerungen im Personalbereich betroffen gewesen, habe aber dennoch einen neuen Rekordwert markiert. Der derzeitige Schulcampus sei nun nahezu vollständig ausgelastet und begrenze das Wachstum kurzfristig. Vor diesem Hintergrund stelle der geplante Neubau eines Schulcampus am neuen Standort des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen den zentralen strategischen Wachstumstreiber dar. Im Rahmen des adjustierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten in der Folge das Kursziel von 19,50 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

    Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.02.2026, 11:45 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.02.2026 um 08:43 Uhr fertiggestellt und am 27.02.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f878d32ad56bb22f001e06fb2b98f2ec
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,55EUR auf Quotrix Düsseldorf (27. Februar 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 19,50 EUR



