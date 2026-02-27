BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das weiter harte Umfeld erfordere weitere Maßnahmen des Managements, schrieb James Hooper am Freitag nach den Zahlen des Chemiekonzerns. Die Ludwigshafener dürften von jeglicher zyklischer Erholung sehr stark profitieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 48,13EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
