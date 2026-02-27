Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Otsuka Shokai bietet umfassende IT- und Büroausstattungslösungen an und hat sich durch innovative Produkte und exzellenten Service im Markt etabliert.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Otsuka Shokai nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Otsuka Shokai gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,73 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

