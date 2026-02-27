Rendite statt Zinsen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Otsuka Shokai bietet umfassende IT- und Büroausstattungslösungen an und hat sich durch innovative Produkte und exzellenten Service im Markt etabliert.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Otsuka Shokai nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Otsuka Shokai gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+8,73 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Otsuka Shokai investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von 0,00 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Otsuka Shokai verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,13 %.
Mit +3,13 % Dividendenrendite bietet Otsuka Shokai ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,73 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Otsuka Shokai für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,13 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,03.
Otsuka Shokai weißt eine Marktkapitalisierung von 6,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Otsuka Shokai Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Otsuka Shokai Aktie. Mit einer Performance von +1,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,13 %, eine Investition von etwa 383.387€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|95,00
|+5,56 %
|+3,13 %
|2025
|90,00
|+12,50 %
|+2,91 %
|2024
|80,00
|+18,52 %
|+2,20 %
|2023
|67,50
|+8,00 %
|+2,27 %
|2022
|62,50
|0,00 %
|+2,97 %
Warum Otsuka Shokai für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,13 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,73 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 18,03
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Otsuka Shokai Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,80 %
|1 Monat
|0,00 %
|3 Monate
|+1,19 %
|1 Jahr
|0,00 %
Informationen zur Otsuka Shokai Aktie
Es gibt 380 Mio. Otsuka Shokai Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,46 Mrd. € wert.
Otsuka Shokai Aktie jetzt kaufen?
Ob die Otsuka Shokai Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Otsuka Shokai Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.