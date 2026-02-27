    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    adesso Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,05 % - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die adesso Aktie bisher Verluste von -5,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adesso Aktie.

    Foto: adesso SE

    adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

    adesso Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Die adesso Aktie ist bisher um -5,05 % auf 61,10 gefallen. Das sind -3,25  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,21 %, geht es heute bei der adesso Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die adesso Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -33,44 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adesso Aktie damit um +0,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von adesso -27,83 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    adesso Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,55 %
    1 Monat -24,31 %
    3 Monate -33,44 %
    1 Jahr -25,88 %

    Informationen zur adesso Aktie

    Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 401,12 Mio.EUR € wert.

    adesso: EBITDA-Anstieg überraschend stark


    Die adesso SE hat mit vorläufigen Zahlen für 2025 überzeugt und sowohl beim Umsatz als auch insbesondere beim EBITDA starke Akzente gesetzt. SMC-Research-Analyst Adam Jakubowski sieht seine Ergebniserwartungen deutlich übertroffen und bestätigt die …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bechtle, CANCOM SE und Co.

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,13 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +0,42 %. GFT Technologies notiert im Plus, mit +0,39 %.

    adesso Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adesso

    -5,28 %
    +0,94 %
    -23,94 %
    -33,23 %
    -25,78 %
    -57,34 %
    -43,42 %
    +174,21 %
    -70,95 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q



