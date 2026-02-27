Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.02.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.02.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+1,66 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,16 %), Delivery Hero (-7,78 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,20 %), Ferrari N.V. (+0,28 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|5,47
|470,10 Tsd.
|Silber
|HM2PDH
|Long
|5,28
|285,60 Tsd.
|Ferrari N.V.
|BY0L4L
|Long
|2,73
|262,80 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|S&P 500
|PC7T1B
|Long
|10,29
|151,52 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|SJ799C
|Long
|4,57
|49,84 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|SJ799S
|Long
|7,17
|46,72 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|PL67R0
|Long
|7,56
|33,85 Tsd.
|General Aerospace Co
|PK0N40
|Long
|4,08
|17,63 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Delivery Hero
|
Cap
|FD39ND
|328,91 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DB9VJM
|267,06 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|
Classic
|LB4FSS
|188,42 Tsd.
|Nokia Corporation
|
Classic
|FA00MB
|155,60 Tsd.
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZDS
|147,46 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte