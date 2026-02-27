AKTIEN IM FOKUS 2
Übernahmegerüchte beflügeln 1&1, United Internet und Sektor
- Telefonica-Übernahmegerüchte treiben 1&1-Kurs.
- United-Internet steigt; 1&1 +8,3% Mutter +10%.
- Konsolidierungsfantasie treibt, Vodafone -2% .
(neu: Kurse und mehr Details)
FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Gerüchte über ein Übernahmeinteresse sorgen bei Aktien von 1&1 am Freitag für deutliche Kursgewinne. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter. Schon im Oktober war über solche Gespräche spekuliert worden.
Am Ende eines schwachen Februars verhalfen die Spekulationen den 1&1-Aktien zu einem Kurssprung von 8,3 Prozent auf 24,20 Euro. Zuletzt waren sie bei 22 Euro auf einem Tief seit November angekommen, genauso wie United Internet . Die Titel des Mutterkonzerns zeigten sich am Freitag sogar noch etwas dynamischer, indem sie um zehn Prozent hochsprangen. Die Titel des möglichen Bieters Telefonica zogen in Madrid um mehr als fünf Prozent an.
Telefonica ist in Deutschland bereits mit seinem O2-Netz aktiv, hat aber 1&1 vor einiger Zeit als Netz-Mitnutzer verloren im Zuge dessen Vorhaben, ein eigenes Netz aufzubauen. Dieser Plan jedoch stockt, zuletzt hatte 1&1 sich deshalb Kapazitäten im Vodafone -Netz gesichert. Im Oktober war dann im "Handelsblatt" von Gesprächen zwischen Telefonica und 1&1 im frühen Stadium die Rede.
Am Dienstag hatte Telefonica Resultate vorgelegt. Dabei schwächelte die Deutschland-Tochter O2. Laut dem DZ-Bank-Analysten Matthias Volkert zeigten sie die Beeinträchtigungen davon auf, dass 1&1 den Netznutzungsvertrag gelöst hatte. Das Management habe dann in einer Analystenkonferenz betont, dass Deutschland kurz-, mittel- und langfristig ein Kernmarkt für Telefonica bleibe. Auf konkrete Nachfragen zu einer möglichen Wieder-Verflechtung mit 1&1 sei das Management jedoch nicht eingegangen.
Die Fantasie für eine Konsolidierung in der Telekom-Branche trieb zum Wochenschluss auch den europäischen Sektorindex an, der zuletzt schon mit einem Hoch seit 2017 gut da stand. Gewinnmitnahmen vom Vortag glich der Branchenindex mit einem Anstieg um 1,3 Prozent fast wieder aus.
Auffällig stark erholten sich die Titel des Mobilfunk-Wiederverkäufers Freenet um 5 Prozent von einem Kursrutsch am Vortag, der mit einem enttäuschenden Quartalsbericht begründet worden war. Die Aktien der Deutschen Telekom gehörten im Dax mit plus 2,3 Prozent zur Spitzengruppe. Aus Sorge um die 1&1-Kooperation verloren die Vodafone-Titel in London aber 2 Prozent an Wert./tih/ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,96 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -13,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,87 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,30 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -6,14 %/+29,96 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5
Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.
Die Zahlen und der Ausblick waren sicher etwas enttäuschend. Ich hatte mir da auch etwas mehr erfofft. Aber durch die Integration von Mobilzone kommt ja einiges an Umsatz dazu, und nach den anfallenden Integrationskosten sollte auch hier ein erheblich höherer Gewinn bei dem neuen Gesamtkonstrukt möglich sein.
"Freue" mich schon auf morgen, wenn dann die Q4-Zahlen kommen - und alle plötzlich wieder "überrascht" sind, dass die Gewinne zum Vorjahres-Q4 sanken.
Habe schon lange keinen mehr auf IGNORE gesetzt.