    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    AKTIEN IM FOKUS 2

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Übernahmegerüchte beflügeln 1&1, United Internet und Sektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Telefonica-Übernahmegerüchte treiben 1&1-Kurs.
    • United-Internet steigt; 1&1 +8,3% Mutter +10%.
    • Konsolidierungsfantasie treibt, Vodafone -2% .
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Übernahmegerüchte beflügeln 1&1, United Internet und Sektor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse und mehr Details)

    FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Gerüchte über ein Übernahmeinteresse sorgen bei Aktien von 1&1 am Freitag für deutliche Kursgewinne. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter. Schon im Oktober war über solche Gespräche spekuliert worden.

    Am Ende eines schwachen Februars verhalfen die Spekulationen den 1&1-Aktien zu einem Kurssprung von 8,3 Prozent auf 24,20 Euro. Zuletzt waren sie bei 22 Euro auf einem Tief seit November angekommen, genauso wie United Internet . Die Titel des Mutterkonzerns zeigten sich am Freitag sogar noch etwas dynamischer, indem sie um zehn Prozent hochsprangen. Die Titel des möglichen Bieters Telefonica zogen in Madrid um mehr als fünf Prozent an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.238,27€
    Basispreis
    19,38
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.251,23€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 12,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Telefonica ist in Deutschland bereits mit seinem O2-Netz aktiv, hat aber 1&1 vor einiger Zeit als Netz-Mitnutzer verloren im Zuge dessen Vorhaben, ein eigenes Netz aufzubauen. Dieser Plan jedoch stockt, zuletzt hatte 1&1 sich deshalb Kapazitäten im Vodafone -Netz gesichert. Im Oktober war dann im "Handelsblatt" von Gesprächen zwischen Telefonica und 1&1 im frühen Stadium die Rede.

    Am Dienstag hatte Telefonica Resultate vorgelegt. Dabei schwächelte die Deutschland-Tochter O2. Laut dem DZ-Bank-Analysten Matthias Volkert zeigten sie die Beeinträchtigungen davon auf, dass 1&1 den Netznutzungsvertrag gelöst hatte. Das Management habe dann in einer Analystenkonferenz betont, dass Deutschland kurz-, mittel- und langfristig ein Kernmarkt für Telefonica bleibe. Auf konkrete Nachfragen zu einer möglichen Wieder-Verflechtung mit 1&1 sei das Management jedoch nicht eingegangen.

    Die Fantasie für eine Konsolidierung in der Telekom-Branche trieb zum Wochenschluss auch den europäischen Sektorindex an, der zuletzt schon mit einem Hoch seit 2017 gut da stand. Gewinnmitnahmen vom Vortag glich der Branchenindex mit einem Anstieg um 1,3 Prozent fast wieder aus.

    Auffällig stark erholten sich die Titel des Mobilfunk-Wiederverkäufers Freenet um 5 Prozent von einem Kursrutsch am Vortag, der mit einem enttäuschenden Quartalsbericht begründet worden war. Die Aktien der Deutschen Telekom gehörten im Dax mit plus 2,3 Prozent zur Spitzengruppe. Aus Sorge um die 1&1-Kooperation verloren die Vodafone-Titel in London aber 2 Prozent an Wert./tih/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,96 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -13,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,30 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -6,14 %/+29,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der freenet‑Aktie: Dividendenattraktivität treibt Käufe, ein Vorstands‑Direktkauf (~500.000 €) wird positiv gesehen; Zielmarken reichen von 27 € bis 40 €, Analysten bemängeln schwachen Ausblick, mobilezone‑Übernahme ist Thema. Erwartete Kurs‑Trigger: Waipu‑IPO, Frequenzvergabe und mögliche Rückläufigkeit der Shortquote. Fragen zur Ceconomy‑Beteiligung und Effekten auf 2025‑Zahlen werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS 2 Übernahmegerüchte beflügeln 1&1, United Internet und Sektor Gerüchte über ein Übernahmeinteresse sorgen bei Aktien von 1&1 am Freitag für deutliche Kursgewinne. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     