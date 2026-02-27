Assembly stellt in Europa drei Branchenführer zur Beschleunigung des Wachstums ein

Northway, Ayre und Panchal bringen langjährige Erfahrung in den Bereichen KI- und Datenstrategie, programmatische Aktivierung und Kundenführung in das Team im Rahmen des Ausbaus von Assembly in Europa ein

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 27. Februar 2026 / Assembly startet mit Schwung und einer entsprechenden Führungsriege ins Jahr 2026. Die Stagwell-Medienagentur ernennt James Northway zum EVP, Global Head of AI and Data Strategy, David Ayre zum Europe Head of Programmatic und Bav Panchal zum Europe Managing Partner und stärkt damit ihre Position in den Bereichen Decision Intelligence, Aktivierung und Kundenführung.

Assembly baut auf seiner Dynamik in der Region auf, nachdem es kürzlich Jabra als Kunden gewinnen konnte und Bridget Hopkins als CEO für Europa ernannt wurde. Diese strategischen Neueinstellungen beschleunigen die Expansion von Assembly in ganz Europa, da Kunden nach integrierten Markenleistungslösungen verlangen, die Daten, Technologie, Medien und Handel miteinander verbinden, um messbares Wachstum zu erzielen. Assembly erfüllt diese Nachfrage durch kontinuierliche Investitionen in seine STAGE AI Experience Engine und sein strategisches Brand Performance Planning-Produkt.

Zusammen verbessern die Neueinstellungen die Fähigkeit von Assembly, Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen und zu skalieren, die zu messbaren Geschäftsergebnissen führen. Northway treibt die Entwicklung der KI- und Datenstrategie der Agentur voran und verbessert die Art und Weise, wie Erkenntnisse das Erlebnisdesign und Investitionsentscheidungen beeinflussen. Ayre erweitert die programmatische Performance auf den europäischen Märkten und skaliert die KI-gestützte Aktivierung und Marktplatzstrategie. Panchal stärkt die Kundenführung in der gesamten Region.

„Europa ist für Assembly eine vorrangige Wachstumsregion“, sagte Bridget Hopkins, CEO für Europa. „Wir verzeichnen eine starke Nachfrage von Kunden, die sich stärker vernetzte, leistungsorientierte Marketingmodelle wünschen. Diese Ernennungen stellen sicher, dass wir über die erforderliche Führungsstärke verfügen, um unser Angebot zu erweitern und in der gesamten Region ein konsistenteres Wachstum zu erzielen.“