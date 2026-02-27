JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,31 % und einem Kurs von 27,60 auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +19,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,63 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -45,75 %/+12,12 % bedeutet.