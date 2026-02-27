ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Aixtron-Kursziel auf 31,00 Euro plus
- Einstufung bei Aixtron bleibt weiter 'Overweight'.
- Keine Bedenken zu Zahlen; Aktie kann Rallye weiter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,31 % und einem Kurs von 27,60 auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +19,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,63 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -45,75 %/+12,12 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 31 Euro
Optoelectronics/Laser aus dem CC:
ergänzend dazu so wie ich es vernommen habe.
Das wird ein 1a-Docht heute. Aus dem cc: InP wird sich in etwa verdoppeln von 25 auf 26, Bedarf 27 noch nicht absehbar (hier Marktdominanz plus guter Burggraben), SiC ist komplett tot für 26, GaN etwas Erholung H2 versus H1, aber nicht sicher, wann 800V AI-data center richtig einsetzt, irgendwann zwischen Ende 26 und Ende 27, aber auch dann nur graduelle Adoption/Steigerung, LED in etwa konstant zu 25 wegen der ROY miniLEDs in China, microLED hautpsächlich AR, aber dafür nur kleine Wafer/Reaktorzahlen. Umsätze werden sich ab Q2 vs. Q1 erholen. Die Frage, wann man die Kapazität in Italien brauchen wird, wurde sehr ausweichend beantwortet.