    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 2025: Profit steigt stark, Aktie fiel deutlich
    • Bereinigtes Ebitda >900 Mio€, Umsatz 14,8 Mrd.
    • Investoren dringen auf Verkäufe; Ausblick März
    ROUNDUP - Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat 2025 nach Zuwächsen im vierten Quartal deutlich mehr verdient. "2025 hat Delivery Hero seine Resilienz trotz wettbewerbsbedingtem und makroökonomischem Gegenwind gezeigt", sagte Konzernchef Niklas Östberg am Freitag laut Mitteilung. Analysten sahen indes Licht und Schatten in den Resultaten. An der Börse gab der Aktienkurs nach.

    Die im MDax gelistete Aktie notierte zuletzt über sechs Prozent im Minus bei 19,25 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie gut 15 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast ein Drittel. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 - also während des Bestellbooms in der Pandemie - ist der Börsenwert um rund 87 Prozent eingebrochen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.617,64€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.521,07€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zuletzt verunsicherten Berichte, wonach Investoren das Management auf Verkäufe von Geschäftsaktivitäten drängen sollen, sowie ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien die Anleger. Im Dezember hatte Delivery Hero die Prüfung möglicher Verkäufe von Unternehmensanteilen angekündigt. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten, stellte Analystin Annick Maas von Bernstein Research nun fest.

    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im vergangenen Jahr derweil auf über 900 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Freitag mitteilte. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens und von Analysten. Im Vorjahr wurden hier 692,5 Millionen Euro verbucht.

    Der bestellte Bruttowarenwert erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um neun Prozent auf knapp 49,2 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz aller Segmente kletterte um fast ein Viertel auf 14,8 Milliarden Euro. Der freie Barmittelfluss übertraf 200 Millionen Euro.

    Laut Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC verfehlte Delivery Hero wegen überraschend starker negativer Währungseffekte die Erwartungen an den Bruttowarenwert (GMV) 2025 knapp. Das vergleichbare Wachstum habe aber trotz der im Schlussquartal deutlich gesunkenen Dynamik in der Mena-Region (Naher Osten und Nordafrika) positiv überrascht. Dazu habe das Management von einer ermutigenden Entwicklung in Südkorea sowie einem wieder anziehenden Schwung in Saudi-Arabien im Dezember gesprochen.

    Zum GMV-Wachstum trugen nominal alle Regionen bis auf Asien bei. Für das Geschäft in Asien zeigt sich Delivery Hero jedoch zuversichtlich. So sei die Anzahl der Bestellungen in Südkorea im vierten Quartal wieder gewachsen und das Segment sei auf vergleichbarer Basis bei konstanten Wechselkursen wieder gewachsen.

    Den Ausblick auf 2026 will das Management mit Vorlage des Geschäftsberichts Ende März vorstellen./err/men/mis

    Delivery Hero

    -7,73 %
    -8,04 %
    -28,57 %
    +20,69 %
    -24,41 %
    -44,24 %
    -80,24 %
    -33,68 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 31.466 auf Ariva Indikation (27. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +68,11 %/+104,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026 Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat 2025 nach Zuwächsen im vierten Quartal deutlich mehr verdient. "2025 hat Delivery Hero seine Resilienz trotz wettbewerbsbedingtem und makroökonomischem Gegenwind gezeigt", sagte Konzernchef Niklas Östberg am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     