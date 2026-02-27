    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    Hypoport will Gewinn 2026 weiter steigern - Aktie legt deutlich zu

    • Ziel: EBIT 40-55 Mio€ bis 2026, Ausblick gut!!
    • Kurs +8% auf 91,40€; YTD -25%, 12M -50% stabil
    • Op. Gewinn 33M, Umsatz 603M; Europace schwächt!
    ROUNDUP - Hypoport will Gewinn 2026 weiter steigern - Aktie legt deutlich zu
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig ausbauen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, teilte das Berliner Unternehmen am Freitag im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Resultate mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne. Bei den Anlegern kam das Vorhaben gut an.

    Für die Aktie ging es zuletzt kräftig um gut acht Prozent nach oben auf 91,40 Euro. Damit setzt die Aktie ihren jüngsten Stabilisierungsversuch fort. Seit Jahresbeginn hat sie gut ein Viertel an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar über die Hälfte.

    Im Januar war die Aktie unter Druck geraten, nachdem der Finanzdienstleister mitgeteilt hatte, dass die Nachfrage nach Immobilienkrediten auf seiner Plattform Europace im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen war. Hypoport verwies auf ein normaler werdendes Marktumfeld.

    Europace vermittelt Baudarlehen von Banken und Sparkassen an interessierte Kreditnehmer, die sich auf diese Weise möglichst günstige Finanzierungen für Wohnimmobilien sichern wollen.

    Im vergangenen Jahr erholte sich der operative Gewinn von 18 Millionen auf rund 33 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Der Umsatz verbesserte sich von 561 auf 603 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von wieder besseren Geschäften in der privaten Immobilienfinanzierung./mis/err/men/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,34 % und einem Kurs von 92,80 auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +11,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 636,36 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +114,82 %/+241,57 % bedeutet.




