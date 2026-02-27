    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum verändert - Telekomwerte fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Märkte stagnieren — FTSE +0,4% SMI +0,55% Euro
    • Telekomwerte stark: Telefonica, 1&1-Gespräche
    • Swiss Re mit $1 Mrd Rückkauf; Aktien +5% IAG-5
    Aktien Europa - Kaum verändert - Telekomwerte fest
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag stagniert. Der EuroStoxx 50 trat auf der Stelle. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,4 Prozent auf 10.890,40 Punkte. Der Schweizer SMI zog um 0,55 Prozent auf 13.991,36 Punkte an.

    Stärkster Sektor waren die Telekomwerte. Der Sektor profitierte von Übernahmegerüchten. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter 1&1 . Schon im Oktober war in Berichten von solchen Gesprächen die Rede gewesen. Telefonica kletterten um 3,3 Prozent. 1&1 zogen um über neun Prozent an.
    Unter den Versicherern waren Aktien der Swiss Re gefragt. Der Schweizer Rückversicherer habe nicht nur ein besser als erwartetes Schlussquartal verzeichnet und mit dem Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen, so Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC. Das eigentliche Ereignis sei vielmehr der zusätzliche Aktienrückkauf im Umfang von einer Milliarde US-Dollar gewesen. Swiss Re gewannen fünf Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.749,12€
    Basispreis
    4,16
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.573,32€
    Basispreis
    4,27
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Verhaltener war die Reaktion auf die Zahlen eines anderen Schweizer Wertes. Holcim hatte nach Einschätzung der Analysten von Jefferies zwar solide Zahlen für das vierte Quartal präsentiert, aber der Ausblick sei nicht ganz makellos gewesen. Die Aktie gewann 0,6 Prozent.

    Noch schlechter fiel die Reaktion auf die Zahlen der britischen Fluggesellschaft International Airlines Group aus. Die Aktie verlor trotz ordentlicher Quartalszahlen über fünf Prozent. Die Zahlen der Airline-Holding hätten etwas über den Erwartungen gelegen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, hieß es von JPMorgan. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern. Reisewerte lagen am Ende des Feldes./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,64 % und einem Kurs von 24,95 auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +7,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 44,38 Mrd..

    Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,22CHF. Von den letzten 9 Analysten der Swiss Re Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -20,57 %/+4,34 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Kaum verändert - Telekomwerte fest Die europäischen Börsen haben am Freitag stagniert. Der EuroStoxx 50 trat auf der Stelle. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,4 Prozent auf 10.890,40 Punkte. Der Schweizer SMI zog um 0,55 Prozent auf 13.991,36 Punkte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     