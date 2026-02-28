Wie wichtig der Erfolg in der Branche im vergangenen Jahr für das Beschäftigungswachstum in den USA war, zeigt sich an einer anderen Statistik: Außerhalb der Landwirtschaft schuf die US-Wirtschaft insgesamt 181.000 neue Arbeitsplätze, was das geringste jährliche Beschäftigungswachstum seit 20 Jahren außerhalb eines Rezessionsjahres darstellt.

Nicht alle Branchen fielen im vergangenen Jahr dem Sparzwang der amerikanischen Verbraucher zum Opfer. So waren Restaurants mit Bedienung und einige Drive-in-Ketten gut besucht, wie Reuters berichtet. Die dadurch resultierenden guten Umsätze taten der Beschäftigung in der Branche gut und die Beschäftigtenzahlen stiegen 2025 um 1 Prozent und schufen rund 108.000 neue Arbeitsplätze, wie das Bureau of Labor Statistics ermittelte.

Der Erfolg der Restaurants in den USA basierte allerdings verstärkt auf aggressivem Marketing von Kombiangeboten, dem Einsatz digitaler Innovationen und zeitlich begrenzter Angebote sowie die Konzentration auf margenstarke, Instagram-taugliche Speisen. Besonders Unternehmen wie Brinker's Chili's, Yum Brands' Taco Bell und die schnell wachsende Kaffeekette Dutch Bros konnten profitieren.

Ehemalige Umsatzgarantien wie Chipotle und Cava schauten dagegen in die Röhre. Analysten bezeichneten den zuletzt ausgebliebenen Erfolg als "Slop-Bowl-Müdigkeit". Damit ist eine wachsende Übersättigung jüngerer Konsumenten mit teuren, individuell anpassbaren Getreide- oder Salatschüsseln gemeint.

Dutch Bros und seine Franchisenehmer haben in den letzten zwei Jahren rund 8.000 Mitarbeiter eingestellt, was einem Anstieg von 33 Prozent entspricht, wie das Unternehmen mitteilte. Das Unternehmen, das individuell zusammengestellte Getränke anbietet, ist besonders bei jüngeren Konsumenten beliebt.

Auch die Eiscremekette Whit's Frozen Custard hat ihre Belegschaft erhöht. In den letzten zwei Jahren jährlich um bis zu 40 Prozent. Inhaber Bill Aseere erklärte, dass dies nowending war, um mit dem rasanten Wachstum Schritt zu halten.

Ein weiterer Grund, warum die Restaurantbranche ihre Beschäftigtenzahlen trotz rückläufiger Besucherzahlen und steigender Lohnkosten steigern konnte, ist laut Analysten unter anderem auf Preiserhöhungen auf den Speisekarten zurückzuführen. Hierbei stiegen die Preise in Restaurants bis 2025 um 4,1 Prozent, während die Inflation im Lebensmitteleinzelhandel bei 2,3 Prozent lag, so die Federal Reserve Bank of St. Louis.

Insgesamt stieg die Mitarbeiterzahl im Jahr 2025 in Imbiss- und alkoholfreien Getränkerestaurants um 3,6 Prozent, in Restaurants mit Bedienung um 1 Prozent, während die im Fast-Food-Bereich hingegen nur um 0,4 Prozent wuchs. In Cafeterien und Buffets ging die Beschäftigung um 3,9 Prozent zurück. Chad Moutray, Ökonom bei der National Restaurant Association sagte dazu: "Letztendlich wollen die Leute essen gehen und besondere Anlässe feiern. Die Verbraucher verzichten zwar möglicherweise auf Urlaubsreisen, aber Restaurantbesuche haben weiterhin hohe Priorität."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

