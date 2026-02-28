    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChipotle Mexican Grill AktievorwärtsNachrichten zu Chipotle Mexican Grill

    108.000 neue Jobs trotz Krise

    489 Aufrufe 489 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA: Beschäftigungsboom in Restaurantbranche – Wer genau profitiert?

    Trotz Sparzwang bei den Verbrauchern boomt die Restaurantbranche in den USA: 108.000 neue Jobs durch innovative Marketingstrategien und Preiserhöhungen sind entstanden – was bedeutet das für den Markt?

    Für Sie zusammengefasst
    108.000 neue Jobs trotz Krise - USA: Beschäftigungsboom in Restaurantbranche – Wer genau profitiert?
    Foto: OpenAI

    Nicht alle Branchen fielen im vergangenen Jahr dem Sparzwang der amerikanischen Verbraucher zum Opfer. So waren Restaurants mit Bedienung und einige Drive-in-Ketten gut besucht, wie Reuters berichtet. Die dadurch resultierenden guten Umsätze taten der Beschäftigung in der Branche gut und die Beschäftigtenzahlen stiegen 2025 um 1 Prozent und schufen rund 108.000 neue Arbeitsplätze, wie das Bureau of Labor Statistics ermittelte.

    Wie wichtig der Erfolg in der Branche im vergangenen Jahr für das Beschäftigungswachstum in den USA war, zeigt sich an einer anderen Statistik: Außerhalb der Landwirtschaft schuf die US-Wirtschaft insgesamt 181.000 neue Arbeitsplätze, was das geringste jährliche Beschäftigungswachstum seit 20 Jahren außerhalb eines Rezessionsjahres darstellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Starbucks!
    Long
    91,12€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    104,87€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 13,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Erfolg der Restaurants in den USA basierte allerdings verstärkt auf aggressivem Marketing von Kombiangeboten, dem Einsatz digitaler Innovationen und zeitlich begrenzter Angebote sowie die Konzentration auf margenstarke, Instagram-taugliche Speisen. Besonders Unternehmen wie Brinker's Chili's, Yum Brands' Taco Bell und die schnell wachsende Kaffeekette Dutch Bros konnten profitieren.

    Ehemalige Umsatzgarantien wie Chipotle und Cava schauten dagegen in die Röhre. Analysten bezeichneten den zuletzt ausgebliebenen Erfolg als "Slop-Bowl-Müdigkeit". Damit ist eine wachsende Übersättigung jüngerer Konsumenten mit teuren, individuell anpassbaren Getreide- oder Salatschüsseln gemeint. 

    Chipotle Mexican Grill

    -2,28 %
    -0,98 %
    -4,73 %
    +8,87 %
    -37,37 %
    +14,73 %
    +31,99 %
    +239,54 %
    +4.274,31 %
    ISIN:US1696561059WKN:A0ESP5

    CAVA Group

    -2,68 %
    +20,04 %
    +29,77 %
    +64,78 %
    -8,53 %
    +88,37 %
    ISIN:US1489291021WKN:A3EGWY

    Dutch Bros und seine Franchisenehmer haben in den letzten zwei Jahren rund 8.000 Mitarbeiter eingestellt, was einem Anstieg von 33 Prozent entspricht, wie das Unternehmen mitteilte. Das Unternehmen, das individuell zusammengestellte Getränke anbietet, ist besonders bei jüngeren Konsumenten beliebt. 

    Dutch Bros Registered (A)

    -0,56 %
    +12,13 %
    -9,75 %
    -8,83 %
    -28,57 %
    +62,95 %
    +46,16 %
    ISIN:US26701L1008WKN:A3C28Y

    Auch die Eiscremekette Whit's Frozen Custard hat ihre Belegschaft erhöht. In den letzten zwei Jahren jährlich um bis zu 40 Prozent. Inhaber Bill Aseere erklärte, dass dies nowending war, um mit dem rasanten Wachstum Schritt zu halten. 

    Ein weiterer Grund, warum die Restaurantbranche ihre Beschäftigtenzahlen trotz rückläufiger Besucherzahlen und steigender Lohnkosten steigern konnte, ist laut Analysten unter anderem auf Preiserhöhungen auf den Speisekarten zurückzuführen. Hierbei stiegen die Preise in Restaurants bis 2025 um 4,1 Prozent, während die Inflation im Lebensmitteleinzelhandel bei 2,3 Prozent lag, so die Federal Reserve Bank of St. Louis. 

    Insgesamt stieg die Mitarbeiterzahl im Jahr 2025 in Imbiss- und alkoholfreien Getränkerestaurants um 3,6 Prozent, in Restaurants mit Bedienung um 1 Prozent, während die im Fast-Food-Bereich hingegen nur um 0,4 Prozent wuchs. In Cafeterien und Buffets ging die Beschäftigung um 3,9 Prozent zurück. Chad Moutray, Ökonom bei der National Restaurant Association sagte dazu: "Letztendlich wollen die Leute essen gehen und besondere Anlässe feiern. Die Verbraucher verzichten zwar möglicherweise auf Urlaubsreisen, aber Restaurantbesuche haben weiterhin hohe Priorität."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    108.000 neue Jobs trotz Krise USA: Beschäftigungsboom in Restaurantbranche – Wer genau profitiert? Trotz Sparzwang bei den Verbrauchern boomt die Restaurantbranche in den USA: 108.000 neue Jobs durch innovative Marketingstrategien und Preiserhöhungen sind entstanden – was bedeutet das für den Markt?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     