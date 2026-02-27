FC Bayern im Achtelfinale gegen Bergamo, Bayer gegen Arsenal
Für Sie zusammengefasst
- Bayern trifft im Achtelfinale auf Atalanta CL.
- Leverkusen zugelost: FC Arsenal, Nyon. (Achtel)
- Auslosung in Nyon: Bayern & Leverkusen gelost.
NYON (dpa-AFX) - Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atalanta Bergamo. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wurde in Nyon der FC Arsenal zugelost./dj/DP/jha
