UBS stuft Kion auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der zu hohen Konsensschätzungen für den Logistikdienstleister habe die Kursschwäche nach dem vorsichtigen Ausblick nicht überrascht, schrieb Sven Weier am Donnerstagabend in seinem Resümee. Er wertet die Reaktion der Aktie aber als übertrieben - diese gehe eher auf Marktfaktoren als auf fundamentale Gründe zurück. Die Anlagestory als Wette auf einen anziehenden Nutzfahrzeugmarkt durch die deutschen Infrastruktur-Subventionen sei intakt. Zudem sollte die Lagerhaltungs-Automatisierung vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) eher profitieren als bedroht werden./rob/gl/ag
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 58,00EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.
