    UN-Premiere

    Melania Trump leitet Sitzung im Sicherheitsrat

    Für Sie zusammengefasst
    • Melania Trump als erste leitet Sitzung des UN.
    • USA betonen Bildung für Frieden; Melania teilte
    • Spannungen: USA schulden UN Milliarden, Kritik
    UN-Premiere - Melania Trump leitet Sitzung im Sicherheitsrat
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEW YORK (dpa-AFX) - Melania Trump soll als erste First Lady der USA eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats leiten. Anlass ist die turnusmäßige Übernahme des monatlich wechselnden Vorsitzes im wichtigsten UN-Gremium durch die Vereinigten Staaten.

    Nach Angaben der US-Mission bei den Vereinten Nationen wird die Frau des US-Präsidenten Donald Trump am Montag (Ortszeit) die Rolle von Bildung für Frieden und internationale Sicherheit hervorheben. Den entsprechenden Beitrag der US-Mission auf der Plattform X verbreitete die 55-Jährige unkommentiert weiter.

    Üblicherweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter durch die Sitzungen des 15-köpfigen Gremiums. Frühere Präsidentengattinnen wie Eleanor Roosevelt hatten zwar Einfluss bei den Vereinten Nationen, übernahmen während ihrer Amtszeit jedoch keinen Vorsitz im Sicherheitsrat.

    Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Michael Waltz, bezeichnete den Schritt als "angemessen": Die First Lady sei "eine leidenschaftliche und unermüdliche Fürsprecherin für Kinder", schrieb er auf X. Bildung sei entscheidend für dauerhaften Frieden.

    Spannungsfeld zur UN-Politik der Regierung

    Der Auftritt erfolgt vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der Regierung von Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen. Nach UN-Angaben schulden die USA der Organisation noch Milliarden Dollar.

    Zugleich hatte Trump die Organisation wiederholt als "ineffektiv" kritisiert, die USA aus mehreren UN-Einrichtungen und internationalen Abkommen zurückgezogen und zuletzt eigene Initiativen wie das Board of Peace vorgestellt.

    Neue Rolle der First Lady

    Der Auftritt fällt in eine Phase stärkerer öffentlicher Präsenz der früheren Unternehmerin und des ehemaligen Models, die 2024 ihre Memoiren veröffentlichte und zuletzt einen Dokumentarfilm über die Wochen vor der Amtseinführung Trumps präsentierte. Eine ihr nahestehende Quelle sagte dem Sender Fox News Digital, sie definiere ihre Rolle neu - die Ratssitzung stelle eine "weitere bahnbrechende Leistung für sie dar"./scr/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
    Verfasst von dpa-AFX
