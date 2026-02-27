UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Neutral" belassen. Das Nettoergebnis liege vier Prozent über dem Konsens, aber zwölf Prozent unter seiner Prognose, schrieb Will Hardcastle am Freitag in seiner ersten Reaktion. Die Zahlen schienen von etlichen Sonderfaktoren beeinflusst zu sein. Die wichtigsten Schlagzeilen seien das überraschende zusätzliche Aktienrückkaufprogramm und die enttäuschende Preiserneuerungsrunde im Januar, welche die Erwartungen an die Schaden-Kosten-Quote im kommenden Jahr und darüber hinaus trüben könnte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 148,7EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte