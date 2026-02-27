UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Neutral" belassen. Das Nettoergebnis liege vier Prozent über dem Konsens, aber zwölf Prozent unter seiner Prognose, schrieb Will Hardcastle am Freitag in seiner ersten Reaktion. Die Zahlen schienen von etlichen Sonderfaktoren beeinflusst zu sein. Die wichtigsten Schlagzeilen seien das überraschende zusätzliche Aktienrückkaufprogramm und die enttäuschende Preiserneuerungsrunde im Januar, welche die Erwartungen an die Schaden-Kosten-Quote im kommenden Jahr und darüber hinaus trüben könnte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 148,7EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

