    Diese Aktie zahlt satte +3,17 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Mit einer Dividendenrendite von +3,17 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    ADP ist ein führender Anbieter von HCM-Lösungen, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen im Personalmanagement. Mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Technologien behauptet sich ADP gegen Konkurrenten wie Paychex und Workday.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Automatic Data Processing nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Automatic Data Processing gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,17 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,76 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Automatic Data Processing investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +25,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Automatic Data Processing verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,17 %.
    Mit +3,17 % Dividendenrendite bietet Automatic Data Processing ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,92 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Automatic Data Processing für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,17 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,76.
    Automatic Data Processing weißt eine Marktkapitalisierung von 73,65 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,17 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Automatic Data Processing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Die Automatic Data Processing Aktie ist bisher um -1,15 % auf 182,92 gefallen. Das sind -2,12  weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,17 %, eine Investition von etwa 189.275 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 6,80 +12,96 % +3,17 %
    2025 6,02 +10,46 % +2,05 %
    2024 5,45 +13,78 % +2,24 %
    2023 4,79 +18,27 % +2,05 %
    2022 4,05 0,00 % +1,86 %

    Warum Automatic Data Processing für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,17 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +10,92 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 18,76
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Automatic Data Processing

    -1,17 %
    -1,29 %
    -16,74 %
    -16,42 %
    -38,80 %
    -13,33 %
    +25,15 %
    +135,04 %
    +1.020,04 %
    ISIN:US0530151036WKN:850347

    Automatic Data Processing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,29 %
    1 Monat -16,74 %
    3 Monate -16,42 %
    1 Jahr -38,80 %

    Informationen zur Automatic Data Processing Aktie

    Es gibt 403 Mio. Automatic Data Processing Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,65 Mrd. € wert.

    Automatic Data Processing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Automatic Data Processing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Automatic Data Processing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



