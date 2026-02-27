Diese Aktie zahlt satte +3,17 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

ADP ist ein führender Anbieter von HCM-Lösungen, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen im Personalmanagement. Mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Technologien behauptet sich ADP gegen Konkurrenten wie Paychex und Workday.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Automatic Data Processing nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Automatic Data Processing gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,17 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,76 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

