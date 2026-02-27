Lyten-Übernahme von Northvolt in Schweden abgeschlossen
- Übernahme Northvolt durch Lyten abgeschlossen.
- Schwedische Standorte: Gesamtwert fast 5 Mrd $
- Skellefteå: Produktion startet 2 Hj 2026,Heide.
STOCKHOLM/SAN JOSÉ (dpa-AFX) - Die Übernahme des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt durch das US-Unternehmen Lyten ist abgeschlossen. Das teilte die Firma mit Sitz im kalifornischen San José mit. Lyten zufolge haben die schwedischen Northvolt-Standorte einen Wert von insgesamt fast 5 Milliarden Dollar (etwa 4,2 Mrd Euro).
Dabei handelt es sich um die Northvolt-Stammfabrik für die Batteriezellproduktion im nordschwedischen Skellefteå und das Entwicklungszentrum Northvolt Labs in Västerås nahe Stockholm. Die Produktion in der Fabrik in Skellefteå soll der Mitteilung zufolge im zweiten Halbjahr 2026 wiederaufgenommen werden.
Lyten will auch die Fabrik in Heide übernehmen
Northvolt hatte im März 2025 in Schweden Insolvenz angemeldet. Im August hatte das US-Unternehmen Lyten dann mitgeteilt, alle verbliebenen Standorte des Batterieherstellers übernehmen zu wollen, auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Zuletzt hatte das US-Unternehmen angekündigt, die Übernahme der deutschen Northvolt-Tochter bis zum Ende des ersten Quartals 2026 abzuschließen.
Das schwedische Unternehmen galt als Produzent von Batterien für E-Autos lange Zeit als große Hoffnung für die europäische Automobilindustrie. Auf die Einleitung eines Expansionskurses folgten jedoch mehrere Rückschläge, unter anderem der Rückzug eines Milliardenauftrags für Batteriezellen durch den Autobauer BMW .
Wirtschaftsminister Madsen: "Hoffnungsvolles Signal"
Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) äußerte sich anlässlich der Übernahme zufrieden. Lyten sei entschlossen, in eine breit angelegte Produktion einzusteigen, sagte Madsen. Das sei ein "hoffnungsvolles Signal" für Europas Technologiemarkt./arn/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 88,94 auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,98 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,59 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 93,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +4,92 %/+29,74 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Als Dienstwagen, von daher kann ich Dir leider dazu keine Antwort geben.
Mit Mitarbeiterrabatt oder als Dienstwagen? Falls erstes, wie viel Prozente gibst du beim Verkauf von (halb) Jahreswagen weiter? Ich kaufe als Privatperson immer junge Gebrauchte mit wenig Laufleistung. Halte die dann aber meist 10 Jahre. Früher kürzer, heute ehr länger. Von daher hatte ich noch nicht so viele Autos, in Summe unter 10 in 48 Jahren. Die ersten Autos waren älter und haben auch nicht so lange gehalten. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁