Autodesk Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 27.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Autodesk Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,41 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,94 %, geht es heute bei der Autodesk Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Autodesk ist ein führender Anbieter von Design-Softwarelösungen, die in Architektur, Bauwesen und Medien verwendet werden. Hauptprodukte sind AutoCAD und Revit. Konkurrenz kommt von Bentley Systems und Dassault Systèmes. Autodesk bietet eine breite Produktpalette und innovative Cloud-Lösungen, die die Zusammenarbeit erleichtern.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Autodesk Aktionäre einen Verlust von -22,16 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Autodesk Aktie damit um +5,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Autodesk einen Rückgang von -20,83 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

Autodesk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,09 % 1 Monat -11,72 % 3 Monate -22,16 % 1 Jahr -25,69 %

Informationen zur Autodesk Aktie

Es gibt 212 Mio. Autodesk Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,04 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Paccar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Siemens notiert im Minus, mit -0,14 %.

Autodesk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Autodesk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.