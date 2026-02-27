Silber rast nach oben – Kurs bei 90,03 USD

+1,99 %

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,57 % 1 Monat -19,63 % 3 Monate +66,04 % 1 Jahr +179,53 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 90,03. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,20667USD. Heute notiert Silber bei 90,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.976,5USD wert – ein Zuwachs von +179,53 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell ein gemischter Blick: Silber hat sich in 14 Tagen von ca. 92 auf 85 verringert (ca. −7,6%), mit Kurslücken um 84 und einem Zielbereich 80–85 als Support. Ein potenzieller Ausbruch wird erwartet, jedoch drehen sich die Debatten um LBMA-Umstellung auf inländische Spotpreise, COMEX-Manipulations-Diskussionen und asiatische Nachfrage als Treiber.