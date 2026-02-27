Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 90,03 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +1,99 % auf 90,03 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,57 %
|1 Monat
|-19,63 %
|3 Monate
|+66,04 %
|1 Jahr
|+179,53 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,20667USD. Heute notiert Silber bei 90,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.976,5USD wert – ein Zuwachs von +179,53 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell ein gemischter Blick: Silber hat sich in 14 Tagen von ca. 92 auf 85 verringert (ca. −7,6%), mit Kurslücken um 84 und einem Zielbereich 80–85 als Support. Ein potenzieller Ausbruch wird erwartet, jedoch drehen sich die Debatten um LBMA-Umstellung auf inländische Spotpreise, COMEX-Manipulations-Diskussionen und asiatische Nachfrage als Treiber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,40EUR
|-0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,12EUR
|-0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,28EUR
|-0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|468,18EUR
|+1,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|123,72EUR
|+4,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|711,45EUR
|+1,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|420,72EUR
|-0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,16EUR
|-0,01 %
|Long
|1
|0,00
|140,98EUR
|-0,25 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,001EUR
|-1,13 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.