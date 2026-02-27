Starker Preissprung: Kupfer legt +1,59 % zu und erreicht 13.476,38 USD

Der Markt für Kupfer zeigt sich ausgesprochen fest. Das Metall zieht uman und erreicht 13.476,38. Die klare Dynamik signalisiert, dass Käufer derzeit klar die Kontrolle übernehmen. In der Regel deutet ein solcher Preisschub darauf hin, dass sich Angebots- und Nachfrageverhältnis kurzfristig verknappt. Viele Analysten betrachten ein starkes Plus daher als Hinweis auf verbesserte Fundamentaldaten.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Kupfer London Rolling gesteckt. Damals lag der Kurs bei 9.149,68USD. Heute steht er bei 13.476,38USD. Das Investment wäre auf 14.728,8USD gewachsen – eine Steigerung von +47,29 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling

Im wallstreetONLINE-Forum zum London Rolling dominiert sachliches, gemischtes Sentiment: Langfristig bleibt Angebot knapp (Chile-Produktion sinkt, Minenalter), Nachfrage wächst durch Elektrifizierung, KI-Rechenzentren und Netzausbau. Die 14-Tage-Bewegung zeigt Aufwärtsdruck, doch weltweit steigende Lagerbestände (Comex/SHFE/LME) deuten auf kurzfristige Volatilität. Langfristig bleibt der Aufwärtstrend intakt; Vorsicht bei Positionen.

