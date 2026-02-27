    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Aixtron: Trotz schwacher Prognose ballert die Aktie nach oben!

    Die Aktie des deutschen Chip-Herstellers Aixtron legt eine beeindruckende Rallye hin. Und das, obwohl die Prognosen des Unternehmens wenig rosig aussehen.

    Foto: Oliver Berg/dpa

    Der Chiphersteller Aixtron meldete am Donnerstag einen besser als erwarteten Jahresumsatz, geht aber davon aus, dass die schwache Gesamtnachfrage der Kunden auch im Jahr 2026 anhalten wird.

    Das Unternehmen meldete für 2025 einen Umsatz von 556,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang um 12 Prozent gegenüber den 633,2 Millionen Euro des Vorjahrs. Die Analysten hatten allerdings durchschnittlich nur mit 545 Millionen Euro gerechnet, so dass Aixtron hier die Erwartungen übertraf.

    Aixtron rechnet für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz von rund 520 Millionen Euro plus/minus 30 Millionen Euro,  Analysten erwarten 532,5 Millionen Euro.

    Der Umsatz soll sich im ersten Quartal laut Unternehmensangaben auf rund 65 Millionen Euro belaufen. Das Unternehmen kündigte an, für das laufende Jahr eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie zu zahlen.

    Warum die Aktie von Aixtron eine Rallye hinlegt, liegt vor allen Dingen an der positiven Bewertung der Analysten.  Jefferies, JPMorgan und Barclays sind trotz der gesunkenen Umsatzaussichten positiv gegenüber den Anteilsscheinen eingestellt.

    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 27 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung dabei auf "Buy" belassen. Derzeit sei die Geschäftsentwicklung schwer vorhersagbar, schreibt Om Bakhda. Eine zunehmend konservative Prognosesetzung halte er daher für attraktiv.

    Noch optimistischer ist die US-Bank JPMorgan. Ihr Kursziel für Aixtron hoben die Analysten von 25,20 auf 31 Euro an und beließen dabei ihre Einstufung auf "Overweight". Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schreibt Craig McDowell. 

    Auch die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 27,25EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

