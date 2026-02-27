    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    SAP Aktie knickt ein - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -1,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie knickt ein - 27.02.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -1,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,37 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SAP Aktionäre einen Verlust von -16,89 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +0,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -17,66 %.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,58 %
    1 Monat -14,63 %
    3 Monate -16,89 %
    1 Jahr -36,66 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von SAP: Viele warten auf heutige Zahlen/Marktimpulse für Bewegung. Es wird eine langsame Trendwende gesehen, kurzfristig ein Test von 150 € möglich, mittelfristige Ziele 180–185 €. Fundamentale Argumente: starker Burggraben, aber Skepsis wegen KI‑Hype und möglicher Überbewertungen; Verkäufe (z. B. BlackRock) und geopolitische Risiken als Kursfaktoren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 210,03 Mrd. € wert.

    Neuer Anlauf für Gold und Silber, SAP, Nvidia und PayPal – Lahontan Gold wird zur Cash-Maschine!


    Die Volatilität im Edelmetall-Sektor ist zuletzt einer Menge von Faktoren geschuldet, welche allesamt auf höhere Preise einzahlen. In den letzten drei Wochen hatten Banken mit Preisen um 75 USD für Silber kurz durchatmen können, doch seit Beginn der …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,27 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,94 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,10 %. ServiceNow verliert -2,29 % Workday (A) notiert im Minus, mit -3,05 %.

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -1,61 %
    +0,58 %
    -14,63 %
    -16,89 %
    -36,66 %
    +61,31 %
    +67,35 %
    +146,43 %
    +1.066.400,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



