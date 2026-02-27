SAP Aktie knickt ein - 27.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -1,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,37 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SAP Aktionäre einen Verlust von -16,89 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +0,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -17,66 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -14,63 % 3 Monate -16,89 % 1 Jahr -36,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von SAP: Viele warten auf heutige Zahlen/Marktimpulse für Bewegung. Es wird eine langsame Trendwende gesehen, kurzfristig ein Test von 150 € möglich, mittelfristige Ziele 180–185 €. Fundamentale Argumente: starker Burggraben, aber Skepsis wegen KI‑Hype und möglicher Überbewertungen; Verkäufe (z. B. BlackRock) und geopolitische Risiken als Kursfaktoren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 210,03 Mrd. € wert.

Seit dem im Februar 2025 bei 283,50 Euro markierten Rekordhoch kannte SAP nur den Weg nach unten. Doch jetzt hätte die Aktie eine Chance, mit Rückenwind von unerwarteter Seite zumindest auf kurzfristiger Ebene einen Boden zu vollenden - falls die Käufer dranbleiben.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,27 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,94 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,10 %. ServiceNow verliert -2,29 % Workday (A) notiert im Minus, mit -3,05 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.