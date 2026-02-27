First Phosphate begrüßt die Aufnahme von Phosphat in die kanadische Liste der für Umwelttechnologien essenziellen kritischen Mineralien

Saguenay, Quebec – 27. Februar 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) begrüßt die gestern verabschiedete Ergänzung zum kanadischen Bundeshaushalt 2025, in der Phosphat auf die Liste der für Umwelttechnologien essenziellen kritischen Mineralien gesetzt wurde.

Die Phosphatexploration und die nachgelagerten Verarbeitungsbetriebe werden nun von zahlreichen kanadischen Bundesprogrammen profitieren, die den wichtigsten kritischen Mineralien gewidmet sind. Zwei essenzielle Steuerbegünstigungsprogramme seien hier erwähnt:

Der sogenannte Critical Mineral Exploration Tax Credit („CMETC“), eine in Kanada refundierbare Steuergutschrift in Höhe von 30 % für kanadische Investoren, die sich an Junior-Bergbaufirmen in Form von gezielten Explorationsaufwendungen beteiligen. Der sogenannte Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit („CTM“), eine refundierbare Steuergutschrift in Höhe von 30 % für kanadische Firmen, die in neue Maschinen und Geräte für die Herstellung von Umwelttechnologien oder die Verarbeitung kritischer Rohstoffe investieren.

Der CMETC wird First Phosphate dabei helfen, Finanzmittel für weitere Explorations- und Erschließungsarbeiten in seinen Mineralkonzessionen in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec aufzubringen und den Ausbau der Phosphatzone auf Bezirksebene in dieser Region voranzutreiben.

Der CTM hingegen kommt First Phosphate beim Ausbau der Infrastruktureinrichtungen für den Betrieb und Abbau in seinen fortschrittlichen Phosphatkonzessionen ebenso wie bei der Errichtung seiner zukünftigen nachgelagerten Verarbeitungsanlagen, wie z. B. der geplanten Phosphorsäureanlage und der geplanten Anlage zur Herstellung von Kathodenaktivmaterial („CAM“) aus Lithium-Eisenphosphat („LFP“), zugute.

First Phosphate möchte den Mitgliedern des ständigen Ausschusses für Finanzen (Standing Committee on Finance) sowie den Mitgliedern des ständigen Ausschusses für natürliche Ressourcen (Standing Committee on Natural Resources) der kanadischen Regierung dafür danken, dass Phosphat nicht mehr nur als Zusatzstoff für Düngemittel, sondern auch als Baustein der Spitzentechnologie anerkannt wird. Die überwiegende Mehrheit der Batterien/Akkus auf diesem Planeten basiert heute auf der LFP-Batteriechemie. Bei den meisten davon besteht die Kathode aus hochreinem Phosphat, wie es auch in den Konzessionsgebieten von First Phosphate in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec abgebaut wird.