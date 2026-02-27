BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 880 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon ging am Freitag auf die Geschäftszahlen vom Vortag und den Erfolg von Vyvgart gegen okuläre Myasthenia gravis (oMG) ein. Er sieht eine gute Einstiegschance vor Vyvgart-Ergebnissen gegen Myositis sowie Empa gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 660,6EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 880

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

