DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachfrage und Margen nähmen weiter Fahrt auf, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen der Franzosen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 277,4EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
