Endeavour Silver: Silber-Rallye schlägt durch!

Endeavour Silver hat einen fulminanten Geschäftsbericht vorgelegt. Das Minen-Unternehmen profitierte dabei von der Gold-Silber-Rallye.

Das Minen-Unternehmen verfehlte die Gewinnschätzung um 50 Prozent und meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,02 US-Dollar gegenüber einer Schätzung von 0,04 US-Dollar.

Endeavour Silver gab am Freitag die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt.

Im Jahr 2025 produzierte das Unternehmen 6.486.661 Unzen Silber und 37.164 Unzen Gold. Die Gesamtproduktion stieg um 48 Prozent gegenüber 2024. Dieser Anstieg ist auf die Produktion der neu in Betrieb genommenen Mine Terronera und der erworbenen Mine Kolpa zurückzuführen.

Der Umsatz belief sich im Jahr 2025 auf insgesamt 467,5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 6.562.106 Unzen Silber und 43.430 Unzen Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 40,73 US-Dollar pro Unze Silber und 3.591 US-Dollar pro Unze Gold, ein Anstieg um 115 Prozent gegenüber 2024, der auf höhere Metallpreise und 36 Prozent mehr verkaufte Silberunzen zurückzuführen ist.

Das Minen-Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr einen kräftigen operativen Cashflow erwirtschaftet. Vor Steuern summierte sich dieser auf 156,3 Millionen US-Dollar, während der operative Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals 51,5 Millionen US-Dollar erreichte.

Damit konnte das Unternehmen seine Kennzahlen im Vergleich zu 2024 deutlich steigern – damals hatten die Werte noch bei 72,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 27,2 Millionen US-Dollar gelegen.

Nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts fiel die Aktie von Endeavour Silver um rund 2 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Endeavour Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 11,64EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.

